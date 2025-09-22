Napad ispred ugostiteljskog objekta: Banjalučani i državljanin Austrije uhapšeni zbog premlaćivanja muškarca u Laktašima

Šest osoba uhapšeno je zbog fizičkog napada na muškarca ispred ugostiteljskog objekta u Laktašima.

Izvor: Envato

Policija iz Laktaša izvršila je kriminalističku obradu nad D.P, A.M, P.J. i D.S. iz Banjaluke i I.B. iz Austrije zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje, te J.Š. iz Banjaluke, osumnjičenog za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Do fizičkog napada je došlo juče oko 1.30 časova, a povrijeđenom muškarcu ukazana je ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.