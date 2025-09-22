logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Napad ispred ugostiteljskog objekta: Banjalučani i državljanin Austrije uhapšeni zbog premlaćivanja muškarca u Laktašima

Napad ispred ugostiteljskog objekta: Banjalučani i državljanin Austrije uhapšeni zbog premlaćivanja muškarca u Laktašima

Autor Dušan Volaš
0

Šest osoba uhapšeno je zbog fizičkog napada na muškarca ispred ugostiteljskog objekta u Laktašima.

Banjalučani i državljanin Austrije uhapšeni zbog premlaćivanja muškarca u Laktašima Izvor: Envato

Policija iz Laktaša izvršila je kriminalističku obradu nad D.P, A.M, P.J. i D.S. iz Banjaluke i I.B. iz Austrije zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje, te J.Š. iz Banjaluke, osumnjičenog za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Do fizičkog napada je došlo juče oko 1.30 časova, a povrijeđenom muškarcu ukazana je ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

tuča napad Laktaši hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ