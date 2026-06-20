Pronađeno tijelo djeteta u Dravi: Tragičan kraj velike potrage, oglasila se policija

Telo deteta koje je nestalo u sredu uveče u reci Dravi kod Selnice Podravske pronađeno je danas oko dva kilometra od mesta nestanka. Po nalogu Županijskog državnog tužilaštva u Varaždinu u toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti tragedije.
Policijska uprava koprivničko-križevačka saopštila je da je u popodnevnim satima u rijeci Dravi pronađeno tijelo djeteta koje je prethodno nestalo u Selnici Podravskoj.
Kako se navodi, tijelo je pronađeno oko dva kilometra nizvodno od mjesta na kojem je dijete posljednji put viđeno.
"Po nalogu Županijskog državnog tužilaštva u Varaždinu sprovode se uviđajne radnje", saopštila je policija.
Policija je u srijedu u 20.39 časova primila dojavu da je u Selnici Podravskoj, na rijeci Dravi, nestalo dijete.
Nakon prijave pokrenuta je opsežna potraga u kojoj su učestvovali pripadnici policije, vatrogasci, pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja i drugi pripadnici službi za spasavanje.
Nadležni će nakon završetka uviđaja utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.
(Večernji List/Mondo)