Bh. državljanin pijan pjevao Baju Malog Knindžu u Hrvatskoj: Nije prestao ni u stanici, sud ga poslao u zatvor

Mladić (28) iz BiH osuđen je na 15 dana zatvora u Zadru. On je pijan u Gornjem Karinu pjevao pjesme Baje Malog Knindže, a sa pjevanjem nije stao ni nakon hapšenja u policijskoj stanici.

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Opštinski sud u Zadru osudio je 28-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine na 15 dana zatvora zbog narušavanja javnog reda i mira, odnosno, kako se navodi u presudi, "veličanja takozvane Krajine".

Muškarac, koji je u Hrvatskoj boravio neprijavljeno, uhapšen je nakon što su građani prijavili da na ulici u Gornjem Karinu pijan pjeva pjesme Baje Malog Knindže.

Prema optužnom prijedlogu, incident se dogodio 14. maja 2026. godine u blizini jednog ugostiteljskog objekta. Mladić je sa 1,06 promila alkohola u krvi glasno izvodio pjesmu "Knindže Krajišnici". Kada je policija stigla na teren i upozorila ga da prestane, on se oglušio o njihova naređenja.

Po dolasku u policijsku stanicu Benkovac-Obrovac, bh. državljanin je nastavio sa i pred službenicima ponovo zapjevao refren iste pjesme.

Zadarski list prenosi da je policajcima u stanici objašnjavao kako je u Karin došao da vidi "karinsko plavo more na kojem je kralj Petar dao život za otadžbinu", nakon čega je zapjevao i drugu pjesmu istog izvođača – "Pjeva Srpska Krajina".

Priznao krivicu i sam predložio zatvor

Mladić je na sudu u potpunosti priznao krivicu i potvrdio da je pjevao navedene stihove. Tokom ročišta je bio prilično ravnodušan, pa je sudiji kratko poručio: “To je sve što imam da kažem, možete mi izreći kaznu od 14 dana zatvora.”

Sud mu je na kraju "odrezao" dan više od onoga što je sam tražio. U obrazloženju presude se navodi da izvođenje pjesama Baje Malog Knindže, kojeg je sud okarakterisao kao "srpskog ratnohuškačkog pjevača", vrijeđa nacionalna osjećanja, remeti suživot i može izazvati uznemirenost građana Hrvatske.

Iako mu je iskreno priznanje uzeto kao olakšavajuća okolnost, presudila je njegova upornost da nastavi sa pjevanjem unutar policijske stanice, zbog čega mu je umjesto novčane kazne (koja za ovaj prekršaj iznosi od 700 do 4.000 evra) izrečena direktna zatvorska kazna.