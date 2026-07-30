U Novom Sadu zbog niskog vodostaja Dunava "izronio" stub Mosta Slobode, kao i bomba iz Drugog svjetskog rata.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profime/AA/ABACA

Rijeka Dunav nije imala nikad niži vodostaj zbog čega je u Novom Sadu moguće vidjeti prvi stub Mosta Slobode, pa čak i bombe iz perioda Drugog svjetskog rata, piše "Blic". Nizak vodostaj Dunava je promijenio njegov izgled u Srbiji, ali i u drugim mjestima poput Bugarske gdje su viđene fosilne kosti praistorijskog mamuta kod sela Rjahovo.

Suspected mammoth remains, including a jaw and tusks, were found in the Danube River near Ryahovo as water levels hit record lows; experts plan further examinationhttps://t.co/zRXGoJ1ivzpic.twitter.com/2Vaw4rX37j — Reuters (@Reuters)July 30, 2026

Mnogima je ova situacija zabavna zbog neobičnih prizora koji se mogu vidjeti u ovakvoj situaciji. Na Štrandu, omiljenom kupalištu Novosađana, može se vidjeti stub Mosta slobode.

Mnogi su iskoristili priliku da prošetaju po peščanim sprudovima. Zbog povlačenja Dunava je značajno opao i kvalitet vode zbog čega je na Štrandu voda u većini mjesta okarakterisana kao četvrti stepen, odnosno nizak ekološki status.

Stručnjaci su takođe zabilježili visok nivo razmnožavanja algi i povećanje organskih materija. Svim kupačima se savjetuje obavezno momentalno tuširanje nakon kupanja u Dunavu.

Vidi opis Avio-bomba, kosti mamuta i stub Mosta slobode "izronili" iz Dunava: Šokantni prizori iz Srbije i regiona (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profime/AA/ABACA Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profime/AA/ABACA Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ispod Petrovaradina u Novom Sadu je čak pronađena minobacačka granata iz perioda Drugog svjetskog rata uz avio-bombu koja je uočena nešto ranije. Građani tvrde da su videli i komade bojeve municije, ali i pokvarene veš mašine i lavaboe.

Slična situacija je i u Hrvatskoj, kod mjesta Batine. Tamo su pronađene i uništene dvije avio-bombe od po 150 kilograma.