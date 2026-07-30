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Avio-bomba, kosti mamuta i stub Mosta slobode "izronili" iz Dunava: Šokantni prizori iz Srbije i regiona (Foto)

Avio-bomba, kosti mamuta i stub Mosta slobode "izronili" iz Dunava: Šokantni prizori iz Srbije i regiona (Foto)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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U Novom Sadu zbog niskog vodostaja Dunava "izronio" stub Mosta Slobode, kao i bomba iz Drugog svjetskog rata.

Zbog niskog vodostaja Dunava vidljivi brojni predmeti Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profime/AA/ABACA

Rijeka Dunav nije imala nikad niži vodostaj zbog čega je u Novom Sadu moguće vidjeti prvi stub Mosta Slobode, pa čak i bombe iz perioda Drugog svjetskog rata, piše "Blic". Nizak vodostaj Dunava je promijenio njegov izgled u Srbiji, ali i u drugim mjestima poput Bugarske gdje su viđene fosilne kosti praistorijskog mamuta kod sela Rjahovo.

Mnogima je ova situacija zabavna zbog neobičnih prizora koji se mogu vidjeti u ovakvoj situaciji. Na Štrandu, omiljenom kupalištu Novosađana, može se vidjeti stub Mosta slobode.

Mnogi su iskoristili priliku da prošetaju po peščanim sprudovima. Zbog povlačenja Dunava je značajno opao i kvalitet vode zbog čega je na Štrandu voda u većini mjesta okarakterisana kao četvrti stepen, odnosno nizak ekološki status.

Stručnjaci su takođe zabilježili visok nivo razmnožavanja algi i povećanje organskih materija. Svim kupačima se savjetuje obavezno momentalno tuširanje nakon kupanja u Dunavu.

Ispod Petrovaradina u Novom Sadu je čak pronađena minobacačka granata iz perioda Drugog svjetskog rata uz avio-bombu koja je uočena nešto ranije. Građani tvrde da su videli i komade bojeve municije, ali i pokvarene veš mašine i lavaboe.  

Slična situacija je i u Hrvatskoj, kod mjesta Batine. Tamo su pronađene i uništene dvije avio-bombe od po 150 kilograma.

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Dunav vodostaj vrućine

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