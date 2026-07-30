Toplotni talas prijeti elektroenergetskom sistemu: Mađarska uvodi mjere štednje

Mađarska će zatražiti od velikih potrošača, uključujući proizvođače baterija i automobila da tokom toplotnog talasa dobrovoljno smanje potrošnju električne energije između 17.00 i 22.00 časa talasa, rekao je premijer Peter Mađar.

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Mađarska će zatražiti od velikih potrošača, uključujući proizvođače baterija i automobila da tokom toplotnog talasa dobrovoljno smanje potrošnju električne energije između 17.00 i 22.00 časa talasa, rekao je premijer Peter Mađar.

Mađar je naveo da bi zatvaranje nuklearne elektrane "Pakš" i očekivani skok potražnje za električnom energijom od 20 odsto u večernjem špicu zbog vrućine mogli dovesti do kritične situacije do ponedjeljka.

On je ranije rekao da su ekstremne vrućine i nizak vodostaj Dunava primorali na smanjenje proizvodnje u nuklearnoj elektrani "Pakš".