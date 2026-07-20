logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Judit Polgar odbila da bude predsjednica Mađarske: "Nemam dovoljno snage za istorijsku odgovornost"

Judit Polgar odbila da bude predsjednica Mađarske: "Nemam dovoljno snage za istorijsku odgovornost"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Šahovska legenda Judit Polgar odbila je nominaciju za predsjednika Mađarske. Poručila je da nema dovoljno snage za istorijsku odgovornost ujedinjenja nacije.

judit polgar Izvor: Abram Iman / Zuma Press / Profimedia

Mađarska šahovska legenda Judit Polgar izjavila je da neće prihvatiti nominaciju za predsjednika države, nakon što je premijer Peter Mađar rekao da će je zamoliti da preuzme ovu uglavnom ceremonijalnu ulogu.

Polgarova je u objavi na "Fejsbuku" rekla da je zahvalna na ponudi.

"Međutim, ne osjećam dovoljno snage u sebi da preuzmem istorijsku odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, tako da nisam u mogućnosti da prihvatim zahtjev", napisala je ona.

Dosadašnji mađarski predsjednik Tamaš Suljok potpisao je u subotu ustavni amandman koji je usvojila vladajuća partija Tisa, kojim je okončan Suljokov mandat na čelu države.

Mađar je ranije izjavio da će zamoliti Polgarovu, koju mnogi smatraju najvećom šahistkinjom ikada, da preuzme ulogu predsjednika dok se ne usvoji novi Ustav.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mađarska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ