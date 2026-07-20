Judit Polgar odbila da bude predsjednica Mađarske: "Nemam dovoljno snage za istorijsku odgovornost"

Šahovska legenda Judit Polgar odbila je nominaciju za predsjednika Mađarske. Poručila je da nema dovoljno snage za istorijsku odgovornost ujedinjenja nacije.

Izvor: Abram Iman / Zuma Press / Profimedia

Mađarska šahovska legenda Judit Polgar izjavila je da neće prihvatiti nominaciju za predsjednika države, nakon što je premijer Peter Mađar rekao da će je zamoliti da preuzme ovu uglavnom ceremonijalnu ulogu.

Polgarova je u objavi na "Fejsbuku" rekla da je zahvalna na ponudi.

"Međutim, ne osjećam dovoljno snage u sebi da preuzmem istorijsku odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, tako da nisam u mogućnosti da prihvatim zahtjev", napisala je ona.

Dosadašnji mađarski predsjednik Tamaš Suljok potpisao je u subotu ustavni amandman koji je usvojila vladajuća partija Tisa, kojim je okončan Suljokov mandat na čelu države.

Mađar je ranije izjavio da će zamoliti Polgarovu, koju mnogi smatraju najvećom šahistkinjom ikada, da preuzme ulogu predsjednika dok se ne usvoji novi Ustav.