logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mađarska smjenjuje predsjednika: Izglasano nepovjerenje bivšem Orbanovom saradniku

Mađarska smjenjuje predsjednika: Izglasano nepovjerenje bivšem Orbanovom saradniku

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Mađarski parlament izglasao je nepoverenje predsjedniku države Tamašu Šujoku, bliskom savezniku bivšeg premijera Viktora Orbana, koji je poslije 16 godina vlasti izgubio na izborima u aprilu.

Predsjednik Mađarske na korak od smene: Nova vlast povukla prvi veliki potez Izvor: EPA/Tibor Illyes/lev radin/Shutterstock

Stranka Tisa premijera Petera Mađara iskoristila je dvotrećinsku većinu da usvoji 17. amandman na Ustav, kojim se okončava mandat Šujoka, kao i predsjednika Ustavnog suda Petera Polta. Riječ je o najdramatičnijem potezu nove vlasti otkako je početkom maja preuzela upravljanje državom nakon pobjede nad Fidesom.

Šujok sada ima pet dana da potpiše amandman ili da ga uputi Ustavnom sudu. Ukoliko izabere drugu opciju, premijer Mađar najavio je pokretanje postupka za njegov opoziv, što bi automatski značilo suspenziju predsjednika. Nova vlast već nedeljama poziva Šujoka da podnese ostavku kako bi se izbjegla ustavna kriza.

Poslanici Fidesa napustili su sednicu prije glasanja, optužujući vladajuću Tisu za „tiraniju“ i upozoravajući da amandman omogućava vladi da proizvoljno smjenjuje državne funkcionere.

Politički analitičari ocenjuju da je Fides postao žrtva sistema koji je sam uspostavio. Tokom vladavine od 2010. do 2026. godine Orbanova stranka je, koristeći dvotrećinsku većinu, mijenjala ustav i postavljala svoje kadrove u ključne državne institucije.

Novi amandman predviđa i odlazak sudija Ustavnog suda starijih od 70 godina, kao i zabranu kandidovanja poslanicima koji su već odslužili tri mandata, što pogađa veliki broj sadašnjih poslanika Fidesa.

Bivši predsjednik Vrhovnog suda Mađarske Andraš Baka podržao je smjenu Šujoka, ocjenjujući da je Fides tokom godina izgradio autoritarni sistem koji je trebalo da opstane i nakon izbornog poraza. Ipak, kritikovao je odredbu kojom se ograničava broj poslaničkih mandata, navodeći da se time biračima uskraćuje pravo da glasaju za kandidate po svom izboru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mađarska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ