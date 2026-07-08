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Mađarska do 2035. godine povećava vojni budžet na pet odsto BDP-a

Mađarska do 2035. godine povećava vojni budžet na pet odsto BDP-a

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Mađarski premijer Peter Mađar najavio je na samitu NATO-a u Ankari da će Budimpešta do 2035. godine povećati izdvajanja za vojsku na pet odsto BDP-a.

peter mađar Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vlada Mađarske namjerava da do 2035. godine poveća trošenje na vojsku na pet odsto od bruto domaćeg proizvoda (BDP), u skladu sa zajedničkim ciljem NATO-a, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

On je novinarima pred sastanak lidera Alijanse u okviru drugog dana samita NATO-a u Ankari rekao da je Vlada Mađarske odlučila da poveća trošenje na vojsku "u predvidivom maniru".

Mađar je naglasio da je Vlada riješena da obnovi punopravnu ulogu Mađarske u NATO-u kao pouzdanog saveznika.

U Ankari je juče počeo dvodnevni samit NATO-a, u okviru kojeg će danas biti održan sastanak lidera članica Alijanse. Očekuje se da se sve članice NATO-a u finalnoj deklaraciji samita obavežu na povećanje trošenja na vojsku na pet odsto od BDP-a do 2035. godine.

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Tagovi

Peter Mađar Mađarska

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