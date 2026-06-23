Zbog kašnjenja u objavi informacija o naftovodu Družba: MOL mora da plati 122.000 evra

Energetski gigant MOL moraće da plati milionsku kaznu jer nije na vreme obavijestio tržište o oštećenju naftovoda Družba i prekidu isporuka nafte.

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Mađarsla centralna banka saopštila je da je izrekla novčanu kaznu energetskoj grupi MOL zbog propusta u informisanju tržišta o oštećenju naftovoda Družba i obustavi isporuka krajem januara.

MOL mora da plati kaznu u iznosu od 43 miliona forinti (122.000 evra), jer je prekršio obavezu objavljivanja informacija o vanrednoj situaciji, navodi se u saopštenju centralne banke.

Informacija je trebalo da bude objavljena najkasnije do 12. februara, dok je kompanija to učinila tek 16. februara, nakon medijskih napisa i saopštenja vlade o ozbiljnoj situaciji koja je mogla da utiče i na energetsku politiku Mađarske, dodaje se u saopštenju.

Mađarska centralna banka, koja je ujedno i regulator tržišta kapitala, krajem februara pokrenula je istragu kako bi utvrdila da li je grupa prodavaca akcija naftne i gasne kompanije MOL u nekoliko transakcija krajem januara možda trgovala na osnovu povjerljivih informacija, prenijeli su tada mađarski mediji.

Istraga je, prema navodima mađarskih medija, pokrenuta nakon prijave Udruženja za zaštitu interesa pojedinačnih investitora Mađarske berze (TEBÉSZ) centralnoj banci zbog moguće povrede javnog interesa u trgovini akcijama MOL-a.

Prema navodima udruženja, kompanija je verovatno prekršila obavezu transparentnosti, jer na stranici berze nije objavila informaciju o oštećenju naftovoda Družba 27. januara i obustavi transporta nafte.

MOL: Poštujemo zakone

Poremećaj u snabdijevanju sirovinama predstavlja važnu informaciju, rekao je tada za portal 24.hu predsjednik uprave TEBÉSZ-a Gabor Diošlaki, povukavši paralelu sa vanrednim saopštenjem MOL-a sredinom februara o zahtevu za oslobađanje nafte iz strateških rezervi kako bi se obezbedilo snabdevanje gorivom.

Centralna banka potvrdila je u februaru za Rojters da je pokrenula istragu o potencijalno spornim transakcijama, ne navodeći ko je podneo prijavu, uz obrazloženje da ne može da otkriva detalje jer je postupak u toku.

"Na osnovu podnete prijave u kojoj se navodi sumnja da se akcijama MOL-a možda trgovalo na osnovu povjerljivih informacija, centralna banka proverava da li su u određenim transakcijama na tržištu kapitala povezanim sa izdavaocem možda prekršene odredbe o zabrani trgovanja poverljivim informacijama", navodi se u odgovoru banke Rojtersu.

MOL je u februaru, odgovarajući na pitanja Rojtersa putem elektronske pošte, istakao da je kompanija "uvijek poštovala važeće zakone u svim aspektima. Kompanija se pridržava principa transparentnosti tržišta kapitala i stoji na raspolaganju Mađarskoj centralnoj banci za sva pitanja".

Podaci sa stranice Budimpeštanske berze pokazali su da su četiri direktora MOL-a u periodu od 27. januara do 6. februara prodala akcije ukupne vrijednosti 1,57 milijardi forinti (4,14 miliona evra).

MOL je tada naveo da je informacije o tim transakcijama objavio na sajtu berze u januaru i februaru, u skladu sa propisima o transparentnosti koji važe za rukovodioce kompanija čije se akcije kotiraju na berzi.