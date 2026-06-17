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SAD produžile licencu za pregovore o NIS-u: MOL i Rusi imaju rok do 1. jula

SAD produžile licencu za pregovore o NIS-u: MOL i Rusi imaju rok do 1. jula

Autor Haris Krhalić
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Američki OFAK produžio je licencu mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 1. jula, a produžena je i operativna licenca za rad srpske kompanije.

Američki OFAK produžio licencu za pregovore o NIS-u: MOL i Rusi imaju rok do 1. jula Izvor: Magda Wygralak/Shutterstock

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finasija SAD (OFAK) produžila je mađarskoj naftnoj kompaniji MOL licencu za pregovore o kupovini ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 1. jula, saznaje RTS.

OFAK je juče do istog roka produžio i operativnu licencu NIS-u, čime je srpskoj kompaniji omogućen nastavak rada.

Obje prethodne licence, koje odlažu provođenje američkih sankcija, važile su do 16. juna.

Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović potpisala je juče ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om, koji će stupiti na snagu ako MOL i ruski "Gaspromnjeft" postignu dogovor i to odobri američki OFAK.

Ugovorom se predviđa da Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila četiri godine prije uvođenja američkih sankcija.

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MOL NIS sankcije

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