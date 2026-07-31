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Dodik: Propao vam je sistem, migranti ulaze bez kontrole

Dodik: Propao vam je sistem, migranti ulaze bez kontrole

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Milorad Dodik kritikovao šengenski sistem nakon masovnog ulaska migranata u Španiju, poručivši da EU primjenjuje dvostruke standarde prema građanima Zapadnog Balkana.

milorad dodik Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je masovni ulazak migranata u Španiju pokazao da je šengenski sistem zakazao, ocijenivši da Evropska unija primjenjuje dvostruke standarde prema građanima Zapadnog Balkana.

"U jednom danu u zonu Šengena ušlo je 49.000 migranata. Bez pasoša, bez fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju. A naš narod i sve ljude sa Zapadnog Balkana koji su samo u tranzitu, koji putuju poslovno ili turistički, sa biometrijskim pasošem, maltretirate i ponižavate na graničnim prelazima", napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

On je poručio da Evropska unija tvrdi da štiti svoje granice, ali da su posljednji događaji pokazali suprotno.

"Kažete da čuvate svoje granice. Propao vam je sistem, ako niste znali. Ničemu korisnom ne služi", naveo je Dodik.

Dodao je da migranti ne dolaze na zvanične granične prelaze te ocijenio da su Republika Srpska, Hrvatska, Mađarska i druge države koje su zatvorile granice za migrante bile u pravu kada su zagovarale strožiju kontrolu migracionih tokova.

"Sada se vidi koliko su bile u pravu Republika Srpska, Hrvatska, Mađarska i sve države koje su zatvorile svoje granice za migrante. Sada se vidi zašto vam je bilo važno da eliminišete Viktora Orbana", poručio je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske istakao je i da italijanska premijerka Đorđa Meloni, prema njegovom mišljenju, opravdano traži suspenziju Španije iz Šengenskog sporazuma.

"Šesnaest milijardi evra potrošili ste da biste zagorčali život ljudima sa ovih prostora, a govorite da brinete o njihovim pravima i slobodama. Brojite i sabirate sate našim vozačima da biste zadovoljili birokratske forme, a govorite o slobodi kretanja ljudi i robe. Kada je kraj licemjerju?", zaključio je Dodik.

Tagovi

Milorad Dodik migranti EU Španija kriza

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Hvala što ste poslali vijest.

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