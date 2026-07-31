Hapšenja zbog objesne vožnje: Petorica vozača u Banjaluci i Laktašima pala zbog alkohola i kokaina

Banjalučka policija uhapsila je juče pet osoba zbog objesne vožnje. Protiv njih će u skladu sa zakonom biti pokrenuti prekršajni postupci, saopštila je PU Banjaluka. Vozači su bili pod dejstvom alkohola ili kokaina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom redovne kontrole učesnika u saobraćaju, uhapšeni su M.M. iz Prnjavora i M.S. iz Srpca.

"Kod lica M.M. utvrđeno je prisustvo od 1,55 g/kg alkohola u organizmu, dok je kod lica M.S. utvrđeno prisustvo od 1,52 g/kg alkohola", ističe se u saopštenju Policijske uprave Banjaluka.

U mjestu Jakupovci kod Laktaša, sinoć oko 23.50 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je sletjevši s kolovoza povrijeđen motociklista S.J. iz Banjaluke, te mu je ljekarska pomoć ukazana na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola u organizmu, kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 1,63 g/kg alkohola", dodaju iz policije.

Istog dana, oko 14.30 časova, uhapšen je D.Đ. iz Banjaluke koji je putničkim vozilom učestvovao u saobraćajnoj nezgodi. Iz policije preciziraju da je alkotestiranjem kod ovog vozača utvrđeno prisustvo od 1,57 g/kg alkohola u organizmu.

Pored onih koji su vozili pod dejstvom alkohola, policija je uhapsila i S.K. iz Banjaluke. Prilikom kontrole njegovog vozila, vozač je podvrgnut testiranju, kojom prilikom je utvrđeno prisustvo opojne droge kokain, navodi se u izvještaju.

Podsjećajući da objesna vožnja podrazumijeva grubo kršenje saobraćajnih pravila uz ozbiljno narušavanje bezbjednosti, iz policije su uputili apel vozačima.

"Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih supstanci jer je takva vožnja opasna", zaključuje se u saopštenju.