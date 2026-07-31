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Banjaluka u nedjelju domaćin međunarodne izložbe oldtajmera: Defile na Trgu Krajine i privremena obustava saobraćaja

Banjaluka u nedjelju domaćin međunarodne izložbe oldtajmera: Defile na Trgu Krajine i privremena obustava saobraćaja

Autor Dušan Volaš
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U okviru međunarodne ekspedicije ljubitelja oldtajmera i klasičnih automobila, Banjaluka će u nedjelju, 2. avgusta, ugostiti kolonu retro vozila iz više zemalja regiona.

4.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Centralni dio manifestacije "Oldtajmer ekspedicija 2026" biće održan na Trgu Krajine od 10.30 do 12.00 časova. Posjetioci će u ovom periodu imati priliku da uživaju u velikoj izložbi pažljivo očuvanih klasičnih automobila, fotografišu se sa jedinstvenim četvorotočkašima i upoznaju vlasnike koji čuvaju automobilsku istoriju. Nakon izložbe u centru grada, učesnici ekspedicije nastaviće druženje uz rijeku Vrbas.

Zbog održavanja ove međunarodne manifestacije, Odjeljenje za saobraćaj i puteve saopštilo je da će u nedjelju, 2. avgusta, od 10.30 do 12.00 časova biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, i to na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, biće izvršeno preusmjeravanje autobusa iz smjera sjevera iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića desno ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke, lijevo na tranzit do kružnog toka, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom, a u suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom, odnosno ulicama Kninska, Vidovdanska i dalje postojećom trasom.

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Tagovi

oldtajmeri Banjaluka saobraćaj

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