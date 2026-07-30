Kineska analiza uzdrmala svijet, istina je konačno isplivala: Razotkrili razmjere štete na američkim bazama

Kineski istraživači analizirali su satelitske snimke američkih vojnih baza na Bliskom istoku i zaključili da su i Vašington i Teheran iznosili netačne tvrdnje o razmerama sukoba.

Izvor: Iranski državni mediji

Kineski naučnici analizirali su detaljne satelitske snimke kako bi procenili stvarnu štetu na američkim vojnim bazama na Bliskom istoku, otkrivšida su i Vašington i Teheran manipulisali podacima i iznosili netačne tvrdnje o razmerama sukoba, piše

"South China Morning Post".

Istraživači sa Kineske akademije nauka (CAS) upotrebili su napredne tehnike daljinskog istraživanja i obrade snimaka visoke rezolucije. Time su identifikovali specifične "otiske oštećenja" koji su razotkrili ozbiljne ranjivosti stalnih vojnih postrojenja SAD, ali i operativne nedostatke obje zaraćene strane.

"Obim uništenja koji smo uočili na terenu znatno prevazilazi tvrdnje o 'minimalnoj šteti' i 'uspešnoj odbrani' kakve se redovno navode u zvaničnim američkim izvještajima. Međutim, istovremeno naša analiza sugeriše i da su iranske tvrdnje o "masovnim udarima" i nanijetoj katastrofalnoj šteti u velikoj meri preuveličane", navode kineski naučnici u radu objavljenom u stručnom naučnom časopisu "The Innovation".

Sukob je, kao što je poznato, izbio nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli vazdušne napade na Iran, što je izazvalo oružanu eskalaciju širom regiona i dovelo do ozbiljnih ekonomskih poremećaja i globalne nestabilnosti.

Informacioni vakuum

Nakon što je Vašington 4. aprila uveo takozvanu strogu kontrolu distribucije snimaka za komercijalne satelitske pružaoce usluga, poput kalifornijskog Planet Labsa, privremeno je obustavljena distribucija snimaka visoke rezolucije iznad ratnih zona.

Time je stvoren informacioni vakuum u kojem je Vašington insistirao na efikasnosti svoje protivvazdušne odbrane, dok je Teheran tvrdio da je paralisao ključna američka vojna čvorišta.

Kineski tim doskočio je tome upotrebom snimaka rezolucije 10 metara sa evropskih satelita Sentinel-2. Pažljivim praćenjem američkih baza od 28. februara do 9. aprila identifikovali su ukupnu fizičku štetu na oko 217.900 kvadratnih metara. Napadi su izvođeni sa udaljenosti od 78 pa sve do 644 kilometra od meta.

Najveća pojedinačna meta bila je vazduhoplovna baza Ali Al Salem u Kuvajtu, na kojoj je zabeleženo čak 20 tačaka udara. U bazi Al Dafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima napadi su uništili hangare u kojima su bili smešteni izviđački avioni U-2 i bespilotne letjelice MQ-9 Riper, dok je u Bahreinu oštećen integrisani kompleks komande Pete flote američke ratne mornarice.

Satelitska analiza razotkrila je i takozvani "dvoslojni kolaps" otpornosti protivvazdušne odbrane. U prvom talasu napada zabilježeno je 58.600 kvadratnih metara uništenog prostora, nakon čega je usledilo dvonedjeljno zatišje slabijeg intenziteta. Drugi masovni talas napada, izveden oko 15. marta, prouzrokovao je novih 50.000 kvadratnih metara štete.

Ovakav obrazac pokazuje da protivvazdušna odbrana ne uspeva da se oporavi u kratkom roku - prosečan ciklus obnove i popravke oštećenih sistema trajao je oko 15 dana.

S druge strane, analiza ukazuje da ni Iran nije imao kapacitete za kontinuirane visokofrekventne napade, već mu je nakon svakog udara bilo potrebno vrijeme za akumulaciju novih raketa i dronova.

Kineski stručnjaci upozoravaju da fiksne prekomorske baze, koje čine temelj američke vojne doktrine i odvraćanja širom svijeta, uključujući i ključne baze u Indo-Pacifiku (Južna Koreja, Japan, Australija i Filipini), prvi put pokazuju masovnu ranjivost pod kombinovanim napadima dronova i balističkih projektila.

Zbog toga bi Vašington mogao biti primoran da temeljno preispita svoju buduću strategiju raspoređivanja i odbrane baza, zaključuje "South China Morning Post".