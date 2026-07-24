Odbio Apple, pa napravio AI koji je razbjesnio Vašington: Ko je tvorac novog kineskog čuda?

Kada je talentovani inženjer odbio primamljivu ponudu kompanije Apple i vratio se u Kinu, malo ko je očekivao da će njegov besplatni AI model otvorenog koda natjerati Vašington da zaprijeti sankcijama.

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Godinu i po dana nakon što je DeepSeek napravio potres u globalnoj tehnološkoj industriji, Kina je ponovo zadala ozbiljan udarac Americi. Novi AI model Kimi K3, iza koga stoji startup Moonshot AI, izazvao je pravu pometnju u Silicijumskoj dolini.

Potražnja za ovim modelom toliko je velika da je kompanija samo dva dana nakon lansiranja morala privremeno da suspenduje nove pretplate - serveri jednostavno nisu mogli da izdrže iznenadni priliv korisnika.

Ono što najviše plaši američke tehnološke gigante jeste činjenica da Kimi K3 uspijeva da parira flegšip modelima poput GPT-a i Claude-a, ali potpuno besplatno.

Dodatni problem za Vašington je to što je Kimi K3 lansiran kao model otvorenog koda (open-weight). To znači da bilo koja kompanija ili programer na svijetu može besplatno da ga preuzme, modifikuje i pokrene na sopstvenim serverima, čime se direktno zaobilaze američke sankcije i skupi pretplatnički servisi.

Ko stoji iza novog kineskog uspjeha

Iza kompanije Moonshot AI stoji Jang Žilin, 32-godišnji inženjer koji važi za jednog od najtalentovanijih kompjuterskih stručnjaka svoje generacije.

Nakon studija na prestižnom kineskom univerzitetu Cinghua, Žilin je doktorirao na američkom univerzitetu Karnegi Melon. Po završetku doktorata odbio je direktnu ponudu za posao od strane visokog izvršnog direktora kompanije Apple, riješen da se vrati u Kinu i pokrene sopstveni biznis.

Ime startup-a "Moonshot" inspirisano je njegovim omiljenim albumom grupe Pink Floyd - "Dark Side of the Moon". Žilin je istakao da je želio da stvori nešto što ima ogromnu vrijednost, ali je teško poput slijetanja na Mjesec.

Njegov tim je već u prvim rundama finansiranja uspio da privuče skoro 300 miliona dolara investicija, dok je naziv za sam AI model "Kimi" izabrao po svom engleskom imenu.

Optužbe za špijunažu i "krađu" tehnologije

Uspjeh modela Kimi K3 odmah je izazvao oštru reakciju američke administracije. Zvaničnici u Vašingtonu, zajedno sa predstavnicima kompanije Anthropic, optužili su kineski startup za takozvanu "destilaciju" američkih AI modela.

U pitanju je tehnika gdje se kineski model trenira na osnovu rezultata i odgovora koje generišu najnapredniji američki sistemi. Sjedinjene Američke Države tvrde da je u pitanju industrijska špijunaža i krađa intelektualne svojine na masovnom nivou, zbog čega su zaprijetile novim sankcijama i stavljanjem kineske firme na crnu listu.

Iz kompanije Moonshot AI oštro su odbacili ove optužbe.

Sa time se slažu i nezavisni analitičari. Oni ističu da kineski tim jednostavno nije imao vremena da iskoristi najnovije američke modele za treniranje prije lansiranja, te da sama destilacija ne može da objasni tako visoke performanse koje K3 prikazuje.

Razlika u odnosu na legendarni DeepSeek

Iako lansiranje Kimi K3 modela podsjeća na trenutak kada se pojavio DeepSeek, analitičari ukazuju na važnu razliku u samom razvoju, piše CNN.

DeepSeek je pokazao da vrhunski AI model može da se napravi uz "minimalna" ulaganja i drastično manje procesorske snage. Sa druge strane, Kimi K3 dokazuje da se kineski uspjesi više ne mogu smatrati iznenađenjem, već postaju stalan i ponovljiv obrazac.

Procjenjuje se da se opšti zaostatak kineskih modela za američkim sada smanjio na svega tri do šest mjeseci.

Upravo ta činjenica izaziva ozbiljnu zabrinutost u Vašingtonu. Pokazalo se da restrikcije i zabrane izvoza naprednih čipova u Kinu ne daju očekivane rezultate, jer kineske kompanije uspijevaju da nadoknade hardverske nedostatke pametnijim i efikasnijim softverskim rješenjima.

(Smartlife/Mondo)