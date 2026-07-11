Opasnost od tajfuna: Evakuisano skoro dva miliona ljudi u Kini, otkazani i letovi iz Beograda

Više od 1,8 miliona ljudi evakuisano je u Kini zbog približavanja tajfuna Bavi, koji prijeti gradu Venžou sa 10 miliona stanovnika. Dok je Tajvan izbegao direktan udar, na Filipinima je u nevremenu poginulo najmanje 17 ljudi.

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Kina je evakuisala više od 1,8 miliona ljudi zbog približavanja tajfuna Bavi, koji se kreće ka velikom istočnom gradu Venžou, nakon što je pogodio južni japanski arhipelag Sakišima obilnim padavinama i razornim vjetrovima, a zatim prošao u blizini sjevernog Tajvana.

Iako je Bavi oslabio dok se kreće preko hladnijeg mora, meteorolozi upozoravaju da i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju zbog ogromne količine vlage koju nosi. Kišni oblaci prostiru se na području veličine Francuske.

Prema podacima Nacionalnog meteorološkog centra Kine, tajfun je imao maksimalnu brzinu vjetra od 144 kilometra na čas, što odgovara uraganu prve kategorije po Safir-Simpsonovoj skali. Očekuje se da će u ranim jutarnjim satima u nedjelju pogoditi područje oko Venžoua, grada sa oko 10 miliona stanovnika.

Više od 1,7 miliona ljudi evakuisano je u provinciji Džeđijang, gde se nalazi Venžou, dok je još više od 100.000 stanovnika izmešteno iz susedne provincije Fuđijen.

"Pomalo sam zabrinut, ali mislim da će sve biti u redu. Već smo prolazili kroz tajfune i prebrodićemo i ovaj", rekao je stanovnik Venžoua Huang Singhuan, dodajući da je njegova porodica obezbedila zalihe vode za nekoliko dana.

This is Super#Typhoon#Bavismashing into Rota island,#UnitedStates creating 150 mph ground winds and wind gusts between 180-215 mph. this shows the catastrophic winds occurring. it is expected for all homes to experience significant damage or is completely destroyed.pic.twitter.com/4H8RjsO50n — Skellitor Titan (@Skellitor_Titan)July 6, 2026

Najmanje 17 poginulih na Filipinima

Dok u Japanu i na Tajvanu nije prijavljen nijedan smrtni slučaj povezan sa tajfunom, na Filipinima je poginulo najmanje 17 ljudi usljed obilnih kiša koje je izazvao pojačani jugozapadni monsun, dodatno pojačan uticajem Bavia.

Vatrogasna služba Tajvana saopštila je da je povređeno 87 osoba, uglavnom zbog padova sa motocikala i bicikala, kao i usljed udara predmeta koje je nosio jak vetar.

Tajvan izbjegao najgori udar

Na Tajvanu je evakuisano više od 14.000 ljudi, uglavnom iz planinskih oblasti. Iako Bavi nije direktno pogodio ostrvo, vlasti su zbog najavljenih obilnih padavina zatvorile škole i kancelarije, otkazale 920 međunarodnih i 282 domaća leta, dok je brza željeznička pruga nastavila da saobraća sa smanjenim brojem polazaka.

U predgrađu Tajpeja vetar je obarao drveće i izazvao porast vodostaja reka, dok su pojedini građani ipak izlazili na ulice.

U Venžouu je šezdesetogodišnja Čen Ćiukin po jakoj kiši krenula kod svojih roditelja kako bi im pomogla da obezbijede dom.

Odloženi i letovi iz Beograda

U subotu, 11. jula 2026. godine, "Er Srbija" je odložila letove JU986 / JU987između Beograda i Šangaja usled najavljenog snažnog tajfuna „Bavi“ u NR Kini.

Letovi će se obaviti po sljedećem redu letenja:

JU986 iz Beograda za Šangaj – 12. jula u 06:00 časova po lokalnom vremenu.

JU987 iz Šangaja za Beograd – 13. jula u 00:55 časova po lokalnom vremenu.

Posljedično, doći će i do izmene reda letenja između Beograda i Guangdžoua na letovima JU988 / JU989, koji su planirani za nedjelju, 12. jula 2026. godine.