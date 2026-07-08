Užas tokom poplava u Kini: Bujica odnijela farmu zmija

Nakon poplava u Kini, 900 zmija pobjeglo je sa farme, među kojima su i otrovne kobre. Tim za hvatanje zmija aktivno radi na terenu.

Izvor: mothershipsg/TikTok

Stotine zmija, uključujući i otrovne kobre, pobegle su sa farme za uzgoj zmija zbog velikih poplava u Kini, prenose mediji.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vide gmizavci kako plivaju i gmizu kroz mutnu poplavnu vodu u selu Hengdžou na jugu Kine, piše The Telegraph.

Prema navodima, čak 900 zmija pobjeglo je sa obližnje farme nakon što su poplave u kineskoj autonomnoj oblasti Guangsi Džuang praktično odnijele čitav objekat.

Većina odbeglih gmizavaca su neotrovne vodene zmije i formiran je tim od deset ljudi koji ih hvata pomoću mreža i elektrošokera. Međutim, među odbeglim zmijama nalaze se i veoma otrovne kobre, prenosi Independent.

Zmije su pobjegle u ponedjeljak, 6. jula i jedan meštanin je zadobio ugriz zmije i završio u bolnici. Narednog dana evakuisano je 712 stanovnika nakon što su rezervoari Liulan i Junbiao počeli da se prelivaju.

@mothershipsg 900 snakes escaped from a snake farm in Hengzhou, China after heavy rainfall and floods caused the farm to collapse. Local media reports indicated that the floods were a result of the annual flooding season exacerbated by Typhoon Maysak. According to Chinese outlet, The Paper, some stranded villagers were bitten by escaped snakes but could not seek treatment immediately as roads were cut off. The South China Morning Post (SCMP) reported that most of the escaped snakes were non-venomous, though some venomous cobras were among them. 1 woman reportedly died after she was bitten by a snake. #mothershipenvironment #china #hengzhou ♬ original sound - Mothership

Vlasti pozivaju građane da prijave svako uočavanje zmija, umjesto da pokušavaju sami da ih uhvate.

"Bilo je zastrašujuće. Poplava je uništila farmu zmija i sada su životinje svuda, čak i u vodi", rekao je jedan meštanin za AP.

Na jednom od snimaka, koji je objavio CNN, vidi se zmija sklupčana na vrhu drške metle, dok se na drugom, kako se čini, vidi odbegla kobra koja izranja glavu iznad poplavne vode.

Tajfun Maysak pogodio je region tokom vikenda, izazvavši porast vodostaja reka i dodatni pritisak na brane. Prema navodima BBC-ja i The Telegrapha, najmanje 17 ljudi je poginulo, dok su stotine evakuisane.

Upozorenje na poplave povezane sa tajfunom u ponoć u ponedeljak, 6. jula, podignuto je na crveni nivo, najviši od četiri stepena upozorenja.

Vlasti su saopštile da je vodostaj u 55 reka premašio nivo upozorenja. Godišnja sezona poplava u Kini počela je početkom jula.

(MONDO)