Primio mito vrijedan 325 miliona dolara: Bivši gradski zvaničnik u Kini osuđen na smrt

Sud u istočnoj Kini osudio je bivšeg gradskog zvaničnika Janga Julina na smrt zbog primanja mita od više od 2,2 milijarde juana (325 miliona dolara) tokom 30 godina.

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Jang Julin (62), koji je služio na raznim pozicijama u gradu Nankingu od 1993. do 2023. godine, osuđen je za pronevjeru, zloupotrebu položaja i pranje novca, a njegova nezakonito stečena dobit iznosi jednu od najvećih posljednjih godina.

On je zloupotrijebio svoj položaj da pomogne drugima da obezbijede inženjerske ugovore, prenos zemljišta i finansiranje, u zamjenu za novac i vrijedne stvari, naveli su državni mediji.

Jang, koji je veći dio svoje karijere proveo radeći na ekonomskom i tehnološkom razvoju u Nankingu, bio je pod istragom u okviru antikoruptivne akcije predsjednika Kine Si Đinpinga, koja je obuhvatila i visokorangirane vojne zvaničnike i oblast bankarstva, između ostalih sektora.

Jang je počinio krivična djela "izuzetno ozbiljne prirode" i "nanio izuzetno velike gubitke interesima države i naroda", saopštio je sud u gradu Čangdžou.

Od dolaska na vlast, predsjednik Si je pokrenuo talase antikorupcijskih kampanja.

Smrtne kazne za krivična djela korupcije u administraciji su i dalje rijetke, iako se povremeno izriču, obično ako se slučajevi odnose na velike sume koje prelaze milijardu juana.

Na primjer, bivši šef finansija Laj Sjaomin pogubljen je 2021. godine zbog primanja 1,8 milijardi juana mita tokom perioda od 10 godina, podsjeća Bi-Bi-Si.

(Srna)