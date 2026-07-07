Apokaliptični prizori iz Kine: Olujni tornado nosio sve pred sobom, najmanje 11 mrtvih (Video)

Snažno nevrijeme praćeno grmljavinom i tornadom pogodilo je kinesku provinciju Hubej, gdje je najmanje 11 osoba poginulo, a 331 povrijeđena.

Izvor: Youtube/ ABS-CBN News

Najmanje 11 osoba je poginulo, a 331 je povređena u snažnom grmljavinskom nevremenu koje je pogodilo kinesku provinciju Hubej. Samo u gradu Edžou život je izgubilo pet osoba, dok spasilačke ekipe i dalje rade na terenu.

Od ponedjeljka do utorka olujni vetrovi praćeni grmljavinom zahvatili su gradove Huangši, Huanggang, Edžou i Sjaning. Kako prenosi Sinhua, u 53 opštine zabeilježeni su udari vjetra jačine od osam do 13 stepeni po Boforovoj skali, zbog čega je pogođeno oko 14.600 stanovnika.

Materijalna šteta

U dvije opštine izmjeren je vjetar jačine 13 stepeni, dok su u pojedinim područjima zabilježeni i tornadi. Vlasti su saopštile da se razmjere materijalne štete još procenjuju, a do sada je evakuisano 246 ljudi.

Meteorološka služba Hubeja objavila je da je do 11 časova u utorak izdala veliki broj upozorenja na opasne vremenske prilike tokom prethodnih 18 sati. Iako su neka ranija upozorenja istekla, na snazi ih je ostalo 86, uglavnom zbog obilnih padavina, snažnog grmljavinskog nevremena i jakog vjetra.

Građanima je preporučeno da prate upozorenja i stanje vodotokova, kao i da preduzmu mjere zaštite.

Nakon prolaska nevremena, gotovo 3.000 pripadnika različitih službi raspoređeno je u Huangangu kako bi učestvovali u akcijama spasavanja i pružanja pomoći.

U okrugu Huangdžou evakuisana su i bezbjedno zbrinuta 103 stanovnika iz 81 domaćinstva koja su živela u dotrajalim ili visokorizičnim objektima, prenosi CCTV Njuz.

Prema istom izvoru, olujni vjetrovi u okrugu Huangdžou oborili su veliki broj stabala, izazvali ljudske žrtve u stambenim naseljima i oštetili vozila i poslovne objekte.

Grad Edžou aktivirao je crveno upozorenje na opasne konvektivne vremenske prilike u ponedjeljak u 19 časova. Preliminarni podaci do 5.10 časova u utorak pokazuju da je pogođeno 428 ljudi, pet osoba je poginulo, a 178 ih je evakuisano na bezbjedne lokacije.

Oštećeno je 155 domaćinstava, odnosno 378 stambenih jedinica, objavio je CCTV Njuz pozivajući se na Biro za upravljanje vanrednim situacijama u Edžouu.

Na video-snimcima koje su stanovnici objavili na društvenim mrežama vidi se tornado levkastog oblika koji se spustio na područje Edžoua, potom prešao reku Jangce, zahvatio močvarni park u Huangdžouu i prošao kroz Univerzitet Huangang Normal.

Na snimcima se vide razbijeni prozori, velika oštećenja unutrašnjosti objekata, kao i delimično urušen krov univerziteta.

Tornado pogodio kampus

Studentkinja Seli nalazila se u studentskom domu kada je tornado pogodio kampus. Ona je za Global tajms ispričala da u prvi mah nije vjerovala da je riječ o tornadu.

"Prišla sam prozoru i vidjela kako otpadaju delovi fasade, a stabla uz put pucaju. Zatim sam čula ljude kako viču u hodniku. Prvo sam pomislila da je zemljotres, jer su tornadi izuzetno retki u Hubeju. Nije mi palo na pamet da bi mogao da bude tornado", rekla je ona.

Dodala je da su njene tri cimerke bile previše uplašene da napuste sobu. Struja je vraćena tek u utorak ujutru, pa je cijelo područje više od 12 sati bilo bez električne energije.

Jedan student, koji se tokom nevremena nalazio u univerzitetskoj biblioteci, objavio je fotografije na društvenim mrežama na kojima se vidi da su razbijeni prozori povredili više studenata, od kojih su neki zbog posekotina od stakla prevezeni u bolnicu.

Razorno nevreme pogodilo je i naselja u blizini univerziteta. Stanovnik prezimena Zou, koji živi na desetom spratu stambenog kompleksa Linglong, rekao je za Global tajms da su oko 20 časova munje i grmljavina naglo postali mnogo jači, nakon čega je začuo pucanje stakla.

"Kada sam izašao iz spavaće sobe, sva četiri balkonska prozora bila su razbijena, a okviri prozora su se urušili. Frižider je od siline vjetra odbačen do ulaznih vrata stana, vrata ormara su iščupana, a veliki dio namještaja ozbiljno je oštećen", rekao je Zou i dodao:

"Posljednjih nedjelja gledao sam brojne izvještaje o ekstremnim vremenskim prilikama u južnoj i centralnoj Kini i čuo za tajfun Meisak, ali nisam mogao ni da zamislim da će tornado pogoditi ovo područje. Obilne kiše su ovde česte, ali tornadi su veoma rijetki", rekao je Zou.

Prema pisanju lista Hubej dejli, glavni meteorološki stručnjak Pokrajinske meteorološke službe Hubeja, Vang Sjaoling, izjavio je da su tornadi izuzetno rijetka pojava u toj provinciji. Posljednji zabilježeni tornado dogodio se 14. maja 2021. godine u okrugu Cajdijen, u gradu Vuhanu.

Rušenje stabala

Vang je objasnio da je posljednji tornado nastao kao posledica istovremenog dijelovanja više vremenskih sistema.

Ostaci cirkulacije tajfuna Meisak sudarili su se sa frontom sezonskih kiša iznad Hubeja, stvarajući izuzetno topao i vlažan vazduh, dok je hladni vrtlog koji se spuštao sa severoistoka Kine donio hladan vazduh u region.

Sudar toplih i hladnih vazdušnih masa, uz snažno vertikalno smicanje vjetra između tla i viših slojeva atmosfere, stvorio je rotirajuće strujanje koje se razvilo u tornado.

Stručnjak je dodao da olujni vjetrovi mogu rušiti stabla i odnositi krovove, ali da tornadi imaju znatno veću razornu moć. Vjetar u ovom tornadu dostizao je jačinu od 13 stepeni po Boforovoj skali, odnosno oko 40 metara u sekundi.

Zbog izuzetno niskog pritiska u njegovom središtu stvaralo se snažno usisavanje koje može da prevrne vozila teška više tona, dok su grane, crep i metalni delovi pretvarani u opasne projektile velike brzine.