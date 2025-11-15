logo
Oluja "Klaudija" hara Evropom: Troje mrtvih u Portugalu, evakuacije u Velsu i Engleskoj zbog poplava

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Oluja "Klaudija" odnijela je tri života u Portugalu, a više desetina ljudi je povrijeđeno, dok spasioci u Velikoj Britaniji organizuju evakuacije zbog poplava u Velsu i Engleskoj.

Nevrijeme u Portugaliji odnijelo tri života Izvor: Zed Jameson / AFP / Profimedia

Portugal i dijelovi Španije suočili su se sa višednevnim ekstremnim uslovima izazvanim olujom "Klaudija", koja je danas stigla do dijelova Britanije i Irske.

Tornado je tokom dana pogodio Albufeiru na jugu Portugala, saopštile su službe za hitne slučajeve.

Snimak objavljen na internetu pokazuje kako tornado oštećuje i uništava vozila u kamperskom naselju, gdje je poginula jedna Britanka. Ranije su pronađene dvije žrtve.

Dvadeset osam ljudi povrijeđeno u obližnjem hotelu, a dvije osobe su u bolnici sa teškim povredama, rekli su zvaničnici.

U Britaniji su jake poplave pogodile grad Monmut i okolna područja u jugoistočnom Velsu. Vatrogasna i spasilačka služba Južnog Velsa saopštila je da vrši spasavanja, evakuacije i provjere.

Voda je poplavila centar grada i stambena područja nakon što se izlila obližnja rijeka.

U Velsu je upozorenje na poplave na snazi u 17 oblasti, a u 49 u Engleskoj.

(Srna)

