Razorna oluja pogodila Njujork: Dvije osobe poginule, automobili pod vodom

Meteorološke službe navele su da je riječ o rekordnih 4,7 centimetara kiše u Central Parku, dok je na aerodromu LaGuardia palo 5,31 centimetar, a na međunarodnom aerodromu 5,05 centimetara.

Izvor: X/ABC News/Printscreen

Obilne kiše pogodile su Njujork usmrtivši dvije osobe, rekao je gradonačelnik Erik Adams, dok su popratne oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile na poplave u nekim područjima.

Zbog nevremena rasporedi letova su poremećeni.

"Ova oluja oborila je rekorde padavina za 30. oktobar", rekao je gradonačelnik, dodajući da je većina kiše koja je predviđena za nekoliko sati pala u 10 minuta.

Torrential rain brought significant flooding to parts of New York and New Jersey on Thursday.



According to NYC Emergency Management, the National Weather Service reported that 1.8 inches of rain fell in Central Park on Thursday.pic.twitter.com/1bB8WjsbNk — ABC News (@ABC)October 31, 2025

Rekordne količine padavina

It’s pouring in New York, and that means your regularly scheduled subway flooding.pic.twitter.com/pDsujxvaYf — Read Raising Expectations (and Raising Hell) (@JPHilllllll)October 30, 2025

Nacionalna meteorološka služba takođe je izdala upozorenja na poplave na obali za dijelove Bronksa, Bruklina i Kvinsa.

(Index/MONDO)