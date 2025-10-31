logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razorna oluja pogodila Njujork: Dvije osobe poginule, automobili pod vodom

Razorna oluja pogodila Njujork: Dvije osobe poginule, automobili pod vodom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Meteorološke službe navele su da je riječ o rekordnih 4,7 centimetara kiše u Central Parku, dok je na aerodromu LaGuardia palo 5,31 centimetar, a na međunarodnom aerodromu 5,05 centimetara.

Nevrijeme u Njujorku Izvor: X/ABC News/Printscreen

Obilne kiše pogodile su Njujork usmrtivši dvije osobe, rekao je gradonačelnik Erik Adams, dok su popratne oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile na poplave u nekim područjima.

Zbog nevremena rasporedi letova su poremećeni.

"Ova oluja oborila je rekorde padavina za 30. oktobar", rekao je gradonačelnik, dodajući da je većina kiše koja je predviđena za nekoliko sati pala u 10 minuta.

Rekordne količine padavina

Meteorološke službe navele su da je reč o rekordnih 4,7 centimetara kiše u Central Parku, dok je na aerodromu LaGuardia palo 5,31 centimetar, a na međunarodnom aerodromu 5,05 centimetara.

Nacionalna meteorološka služba takođe je izdala upozorenja na poplave na obali za dijelove Bronksa, Bruklina i Kvinsa.

(Index/MONDO)  

Možda će vas zanimati

Tagovi

njujork nevrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ