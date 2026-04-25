Tornado zbrisao čitava naselja u SAD: Snimci su jezivi, ljudi ostali bez ičega (Video)

Snažan tornado pogodio je američku saveznu državu Oklahomu, gdje je oštećeno najmanje 40 kuća, dok su spasilačke ekipe izvlačile zarobljene stanovnike iz ruševina.

Izvor: X/@KTULNews

Prema navodima vlasti, nema poginulih, ali je bilo ljudi koji su se javljali zbog lakših povreda.

Najviše stradala područja oko grada Enid

Tornado je u četvrtak prošao kroz dijelove grada Enid, koji ima oko 50.000 stanovnika, u okrugu Garfild, blizu sjeverne granice države, saopštila je Nacionalna meteorološka služba.

Snimci sa lica mjesta pokazuju snažan vrtlog koji je rušio kuće, dok su pojedini objekti potpuno sravnjeni sa zemljom. Poslovne zgrade južno od grada pretvorene su u gomilu iskrivljenog metala, drveta i izolacije, a pojedine su potpuno pomjerene sa temelja.

Oluja je oborila stubove za struju, dok su kablovi ostali zatrpani krupnim komadima otpada. Na pojedinim kućama otkinuti su dijelovi krovova, a drveće je ostalo bez grana i kore.

WILD! Video captured from an airplane shows a tornado striking Vance Air Force Base in Enid, Oklahoma.pic.twitter.com/jTKiT7h3ds — Breaking911 (@Breaking911)April 24, 2026

Stanovnici u šoku nakon razaranja

Mještanin Dejv Lamerton rekao je da je tornado direktno pogodio imanje njegovog sina.

"Tornado je prošao pravo ovuda i direktno nas pogodio. Imamo stvari koje više ne možemo ni da pronađemo", rekao je on, dok je sa porodicom i volonterima pokušavao da ukloni ostatke uništene radionice.

Spasilačke akcije i solidarnost na terenu

Lokalne službe, uključujući policiju, vatrogasce i patrolu autoputa, pretraživale su oštećene kuće i uspjele da spasu nekoliko zarobljenih ljudi, izjavio je gradonačelnik Enida Dejvid Mejson.

On je naveo da je najteže pogođeno naselje Grej Ridž, gdje su brojne kuće srušene.

"Podrška naše zajednice bila je izuzetna. Ljudi pomažu jedni drugima, firme su ponudile opremu i radnu snagu, a pomoć već pristiže", naveo je Mejson.

#BREAKING: Watch as additional footage from earlier during the Tornado Emergency shows a violent tornado passing dangerously close to multiple people filming as it strikes near or at Vance Air Force Base in Enid Oklahoma. Dozens of reports indicate numerous buildings have been…pic.twitter.com/PzIvN80qSn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts)April 24, 2026

Oštećenja i u vojnoj bazi, stižu nove oluje

Šteta je zabilježena i u vazduhoplovnoj bazi Vens, koja je privremeno zatvorena zbog problema sa strujom i vodom. Nadležni su saopštili da nema povrijeđenih.

Guverner Oklahome Kevin Stit pozvao je na podršku pogođenima.

"Molim sve da budu uz zajednicu Enid koja je teško pogođena tornadom", poručio je on.

Meteorolozi upozoravaju da bi tokom narednih dana moglo doći do novih oluja u tom dijelu SAD, uključujući i dodatne jake grmljavinske nepogode.

Nevrijeme je zahvatilo i dijelove države Misuri, gdje su prijavljena oborena stabla, blokirani putevi i oštećene kuće, ali bez povrijeđenih. Ekipe i dalje rade na sanaciji posljedica.

