logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tornado uništava sve pred sobom, više ljudi poginulo: Jezive scene u Brazilu (Video)

Tornado uništava sve pred sobom, više ljudi poginulo: Jezive scene u Brazilu (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Tornado je pogodio grad Rio Bonito do Iguaču na jugu Brazila, usmrtivši najmanje pet osoba i povrijedivši oko 130, dok su kuće i automobili teško oštećeni.

pet mrtvih u tornadu koji je pogodio brazil Izvor: X/meteo_dylan/Printscreen

Najmanje pet osoba je poginulo, a oko 130 je povrijeđeno nakon što je tornado pogodio opštinu Rio Bonito do Iguaču u južnoj brazilskoj saveznoj državi Parana u petak, saopštile su vlasti.

Snažna oluja prevrnula je automobile, oštetila kuće i čupala drveće širom grada koji ima oko 14.000 stanovnika. Vjetar je duvao brzinom između 180 i 250 kilometara na sat (110 do 155 milja na sat), saopštila je državna agencija za ekološku tehnologiju i praćenje.

Civilna zaštita Parane potvrdila je pet smrtnih slučajeva i navela da su prema prvim izvještajima 30 osoba zadobile teže i srednje teške povrede, dok je oko 100 ljudi lakše povređeno. Agencija je takođe izvijestila o strukturnim oštećenjima na više objekata, uključujući urušavanje zidova u nekim kućama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

tornado Brazil žrtve

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ