logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iran razmatra naplatu prolaska kroz Ormuski moreuz, Kina upozorava na posljedice

Iran razmatra naplatu prolaska kroz Ormuski moreuz, Kina upozorava na posljedice

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Teheran razmatra uvođenje naknade za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, procjenjujući da bi na taj način mogao da zaradi oko 40 milijardi dolara godišnje. Kina se protivi toj ideji, upozoravajući na moguće poremećaje u globalnoj pomorskoj trgovini.

Iran želi da naplaćuje prolazak kroz Ormuski moreuz, Kina upozorava na posljedice Izvor: AustralianCamera/Shutterstock/ YouTube/Printscreen/Military Analysis

Iran razmatra uvođenje naknade za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, procjenjujući da bi od toga mogao da ostvaruje oko 40 milijardi dolara prihoda godišnje.

Međutim, prema pisanju lista Volstrit žurnala, Kina se protivi toj ideji zbog mogućih posljedica po globalnu pomorsku trgovinu.

Teheran planira da naplatu predstavi kao naknadu za bezbjednosne i ekološke usluge, pozivajući se na model koji Turska primjenjuje u Bosforu i Dardanelima.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da međunarodno pravo ne dozvoljava naplatu prolaska kroz Ormuski moreuz na isti način. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine garantuje pravo slobodnog tranzitnog prolaska brodova kroz međunarodne moreuze.

Najveći razlog kineskog protivljenja jeste bojazan da bi takav potez mogao da postane presedan i otvori mogućnost za uvođenje sličnih naknada u Malajskom moreuzu, kroz koji prolazi oko četvrtina svjetske pomorske trgovine i koji ima ključni značaj za kinesku ekonomiju.

Analitičari upozoravaju da bi dodatna ograničenja na najvažnijim pomorskim rutama mogla izazvati nove poremećaje u globalnoj trgovini i lancima snabdijevanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ormuski moreuz Kina Iran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ