Iran razmatra naplatu prolaska kroz Ormuski moreuz, Kina upozorava na posljedice

Teheran razmatra uvođenje naknade za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, procjenjujući da bi na taj način mogao da zaradi oko 40 milijardi dolara godišnje. Kina se protivi toj ideji, upozoravajući na moguće poremećaje u globalnoj pomorskoj trgovini.

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Iran razmatra uvođenje naknade za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, procjenjujući da bi od toga mogao da ostvaruje oko 40 milijardi dolara prihoda godišnje.

Međutim, prema pisanju lista Volstrit žurnala, Kina se protivi toj ideji zbog mogućih posljedica po globalnu pomorsku trgovinu.

Teheran planira da naplatu predstavi kao naknadu za bezbjednosne i ekološke usluge, pozivajući se na model koji Turska primjenjuje u Bosforu i Dardanelima.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da međunarodno pravo ne dozvoljava naplatu prolaska kroz Ormuski moreuz na isti način. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine garantuje pravo slobodnog tranzitnog prolaska brodova kroz međunarodne moreuze.

Najveći razlog kineskog protivljenja jeste bojazan da bi takav potez mogao da postane presedan i otvori mogućnost za uvođenje sličnih naknada u Malajskom moreuzu, kroz koji prolazi oko četvrtina svjetske pomorske trgovine i koji ima ključni značaj za kinesku ekonomiju.

Analitičari upozoravaju da bi dodatna ograničenja na najvažnijim pomorskim rutama mogla izazvati nove poremećaje u globalnoj trgovini i lancima snabdijevanja.