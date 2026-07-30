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Špijunirao za Albansku službu i skupljao podatke o Vojsci Srbije i MUP-u: Velika akcija policije i BIA u Kraljevu

Špijunirao za Albansku službu i skupljao podatke o Vojsci Srbije i MUP-u: Velika akcija policije i BIA u Kraljevu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Uhapšen muškarac u Kraljevu zbog sumnje da je sarađivao sa Albanskom obaveštajnom službom kojoj je dostavljao podatke o pripadnicima MUP-a i Vojske Srbije.

Uhapšen muškarac u Srbiji zbog špijunaže Izvor: MODNO/Stefan Stojanović

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) u saradnji sa pripadnicima SBPT i SKOR-a uhapsili su danas muškarca R.T. (1980) iz Istoka, Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo Špijunaža iz člana 315 Krivičnog zakonika Republike Srbije. On je osumnjičen da je sarađivao sa Albanskom obavještajnom službom i da je prikupljao i dostavljao podatke o sadašnjim i bivšim pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

"Pripadnici SBPT i SKOR-a UKP MUP R Srbije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kraljevu i BIA, 30.07.2026. godine, na području Kraljeva, lišili su slobode R. T. (1980) iz Istoka, AP KiM, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo Špijunaža iz člana 315 KZ R Srbije. Naime, R. T. se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu, bio u saradničkom odnosu sa Albanskom obaveštajnom službom, koja djeluje na području AP KiM i da je bio angažovan na prikupljanju i dostavljanju podataka i saznanja o aktivnostima nekadašnjih i sadašnjih pripadnika Vosjke R Srbije, MUP R Srbije i drugih bezbednosnih struktura naše zemlje, a što je za posledicu imalo hapšenje više lica srpske nacionalnosti od strane privremenih kosovskih institucija i progon većeg broja Srba sa područja Zubinog Potoka i sjevera KiM. Nakon saslušanja R. T. u svojstvu osumnjičenog za napred navedeno krivično djelo, istom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova, nakon čega će biti izveden pred nadležno Više javno tužilaštvo u Kraljevu", navodi se u saopštenju.

Pogledajte snimak hapšenja osumnjičenog za špijunažu u Kraljevu

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Hapšenje u Kraljevo
Izvor: MUP
Izvor: MUP

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Tagovi

špijunaža Srbija Albanija

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