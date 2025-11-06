logo
Više osoba uhapšeno u Srbiji zbog sumnje na špijunažu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Današnjom akcijom su rukovodili pripadnici BIA, koji su u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom prikupili dokaze i dokumentaciju koja bi mogla potvrditi sumnje o curenju poverljivih informacija.

Hapšenja zbog špijunaže u Srbiji Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Bezbjednosno-informativne agencije (BIA), u saradnji sa drugim državnim organima, danas su u Raški uhapsili više osoba zbog sumnje na špijunažu.

Prema nezvaničnim informacijama, među uhapšenima su i pripadnici državnih struktura, uključujući vojsku i policiju.

„Kako se sumnja, ova grupa je duži vremenski period prikupljala povjerljive informacije od značaja za bezbjednost Republike Srbije i prosleđivala ih obavještajnoj službi koja djeluje na teritoriji Kosova. Istraga je, prema izvorima bliskim bezbjednosnim strukturama, trajala više mjeseci, a hapšenja su izvedena istovremeno na više lokacija kako bi se spriječilo eventualno bjekstvo osumnjičenih“, rekao je za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Današnjom akcijom rukovodili su pripadnici BIA, koji su u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom prikupili dokaze i dokumentaciju koja bi mogla potvrditi sumnje o curenju povjerljivih informacija.

Za sada nije poznat tačan broj uhapšenih, a zvaničnih saopštenja državnih organa još uvijek nema.

(RINA/MONDO)

