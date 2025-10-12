Brisel pokreće istragu zbog mađarske špijunaže: Tajni agenti navodno djelovali unutar institucija Evropske unije

Prema izvještajima koji su pokrenuli istragu, tajna špijunska mreža navodno je djelovala pod okriljem Stalne misije Mađarske pri Evropskoj uniji, koju je u to vrijeme vodio Oliver Varheji, danas evropski komesar za zdravlje.

Izvor: Aliaksandr Antanovich/Shutterstock

Evropska komisija pokrenula je istragu nakon što su brojni mediji objavili da su mađarske obavještajne službe pokušavale da regrutuju zaposlene u institucijama EU u Briselu kao doušnike.

Agenti, koji su se, prema navodima, predstavljali kao diplomate mađarske Stalne misije pri EU, navodno su ciljali mađarske službenike zaposlene u Evropskoj komisiji, posebno one koji su radili na osjetljivim dokumentima koji se tiču Mađarske.

Komisija je saopštila da optužbe shvata veoma ozbiljno i da čini sve kako bi zaštitila svoje osoblje i povjerljive informacije od nezakonitog prikupljanja obavještajnih podataka.

"Formiraćemo internu radnu grupu koja će ispitati te navode", izjavio je portparol Komisije Balaž Ujvari.

Ranije su mađarski istraživački portal Direct36, nemački Paper Trail Media i belgijski dnevnik De Tijd objavili da su mađarske obavještajne službe navodno pokušavale da regrutuju Mađare zaposlene u institucijama EU i tako stvore mrežu saradnika.

Prema tim izvještajima, jedan mađarski agent koji je radio pod diplomatskim pokrićem bio je i upućen u Evropsku komisiju, gde je radio na bezbednosnim pitanjima i imao pristup povjerljivim podacima.

Pitanja o ulozi Varhejija

Mediji navode da je špijunska mreža djelovala pod okriljem mađarske Stalne misije u Briselu, a većina aktivnosti odvijala se između 2012. i 2018. godine, u periodu kada su odnosi Budimpešte i Brisela bili izrazito zategnuti zbog pitanja vladavine prava, demokratije i slobode medija u Mađarskoj.

Od 2015. do 2019. godine tu misiju je vodio Oliver Varheji, koji je danas evropski komesar za zdravlje.

Portparol Komisije, odgovarajući na pitanje Euronews-a, rekao je da u trenutku kada je Varheji 2019. godine dobio bezbjednosnu dozvolu za funkciju evropskog komesara, ti navodi nisu postojali.

"Ne vjerujem da smo u tom trenutku imali bilo kakve takve informacije", rekao je Ujvari.

Dodao je da svi evropski komesari prolaze kroz bezbjednosne provere i saslušanja u Evropskom parlamentu.

"Kada je reč o komesarima, njihova je odgovornost da poštuju odredbe ugovora i kodeks ponašanja. Prije nego što preuzmu dužnost, prolaze kroz detaljnu proveru, uključujući i saslušanja u Evropskom parlamentu", naveo je on.

Portparol je dodao da je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen upoznata sa slučajem.

(EUpravo zato/Euronews)