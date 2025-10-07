Napravljen sajt koji kontroliše koliko su poslanici prisutni u Parlamentu: Oni koji ne dolaze vraćaju 50 posto dnevice

Sajt sadrži dio koji prikazuje poslanike po prisustvu, navodeći koliko često su prisutni, iz koje su zemlje i kojoj partiji pripadaju

Izvor: Printscreen/europarl.europa.eu

Iako evroposlanici primaju skoro 11.000 evra bruto (oko 8.500 evra neto) mjesečne plate, koje se finansiraju iz budžeta Parlamenta, mnogi od njih ne pojavljuju se redovno na sjednicama. Sada postoji jednostavan način da se provjeri ko stvarno prisustvuje i aktivno učestvuje u radu.

Ideja je nastala kada je Aleks Monetón iz Nica, frustriran nedostatkom transparentnosti, želio da sazna više o aktivnostima lokalnog savjeta, ali nije mogao da pronađe sve informacije na jednom mjestu.

"Mnogo je javnih informacija u EU, ali ih je izuzetno teško pronaći. Generalno, mislim da nemamo dovoljno transparentnosti na nivou EU", rekao je za Brisel Tajms autor sajta WhereIsMyMEP.eu.

Informacije na sajtu su već javno dostupne na zvaničnom sajtu Evropskog parlamenta, ali je potrebno dosta vremena i truda da se prođu svi potrebni dokumenti.

"Informacije su zaista teško dostupne. To nije normalno za instituciju koju želimo da zovemo transparentnom. Biramo poslanike, a zapravo ne znamo šta rade naredne dvije godine. I niko ih ozbiljno ne ispituje o tome. Hteo sam da napravim alat za građane da vide da li njihovi poslanici dolaze na glasanja ili ne. Ako ne dolaze, možda bismo mogli da reagujemo", rekao je Monetón.

Sajt sadrži dio koji prikazuje poslanike po prisustvu, navodeći koliko često su prisutni, iz koje su zemlje i kojoj partiji pripadaju.

Jedina informacija koju građani imaju o tome da li je poslanik došao jeste da li je glasao. Tako je to i definisao - glasanje znači dolazak. Apstiniranje se računa kao prisustvo, neglasanje kao odsustvo.

Evropski parlament

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Glavni zaključak je da većina poslanika zapravo dolazi često. Više od 400 poslanika prisustvovalo je barem 90 posto sjednica, a "top 10 poslanika" su čak prisutni 99,9 ili 99,8 posto vremena.

Poslanici koji su odsutni najmanje 50 posto dana predviđenih za plenarne sjednice u jednoj parlamentarnoj godini (od 1. septembra do 31. avgusta) moraju da vrate 50 posto dnevnog dodatka za taj period Parlamentu, prema Uputstvu i pravilniku 16/2024.

Pored toga, poslanici koji učestvuju u manje od polovine glasanja tog dana imaju smanjen dnevni dodatak za polovinu.

Monetón je iznenađen što, uprkos opštoj visokoj prisutnosti, neki poslanici ipak retko dolaze, poslanik sa najnižim rezultatom bio je prisutan samo 18 posto vremena.

Neki imaju opravdane razloge. Na primjer, jedna holandska poslanica ga je kontaktirala da kaže da ima rak dojke i da nije mogla da prisustvuje sjednicama. Nju je autor sajta izbrisao sa tabele, a izuzetak je i predsjednica Parlamenta Roberta Metsola koja "očigledno ne glasa, ali to ne znači da nije prisutna."

Evropski parlament je saopštio da ne komentariše eksterni sajt, ali je pres-služba rekla za Brisel Tajms da "poslanici sami organizuju ostvarivanje svog slobodnog mandata."

"Njihovo prisustvo u hemiciklu može da varira jer mogu imati paralelne aktivnosti (sastanci političkih grupa, radne grupe, sastanci nacionalnih delegacija ili čak ponekad komitetske sednice) istovremeno sa plenarim debatama", navodi se u odgovoru.

Pored toga, Evropski parlament ne vodi posebne evidencije prisustva po poslanicima. Međutim, pres-služba je naglasila da su registre prisustva na plenarima i komitetima (po poslaniku) dostupni za svaki plenarni dan.

(EUpravo zato.rs)