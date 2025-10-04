logo
Evropa postaje preskupa: Cijene nekretnina divljaju, samo Italija i Grčka prkose trendu

Izvor mondo.ba
0

Stanarine su bilježile postepen i stabilan rast, dok su cijene stanova pokazale su znatno veće oscilacije

Gdje su najjeftiniji, gdje najskuplji stanovi i kuće u EU Izvor: Shutterstock

Cijene nekretnina i stanarina u Evropskoj uniji nastavile su rast i u drugom kvartalu 2025, pokazuju objavljeni podaci Evrostata. Kako se navodi, cijene nekretnina su skočile za 5,4 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine, dok su stanarine porasle za 3,2 odsto.

U odnosu na prvi kvartal 2025, cene kuća porasle su za 1,6 odsto, a stanarine za 0,7 odsto, što ukazuje na nastavak stabilnog rasta tržišta nekretnina širom EU.

Od 2010. godine do danas, cijene kuća u Evropskoj uniji porasle su za ukupno 60,5 odsto, dok su stanarine skočile za 28,8 odsto.

Putanja rasta je ipak bila različita, stanarine su bilježile postepen i stabilan rast, dok su cijene stanova pokazale su znatno veće oscilacije, najpre snažan rast od 2015. do 2022. godine, zatim kraći period stagnacije a nakon toga ponovni uzlazni trend od 2024.

Najveći rast cijena stambenih nekretnina u periodu od 2010. do 2025. zabilježen je u Mađarskoj 277 odsto i Estoniji 250 odsto, a cijene su se udvostručile ili više u još deset članica, Litvaniji, Letoniji, Češkoj, Portugaliji, Bugarskoj, Austriji, Luksemburgu, Poljskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj.

Italija je jedina zemlja u kojoj su cijene stambenih nekretnina pale u tom periodu i to za jedan odsto, navodi se na veb stranici Evrostata.

Kada je riječ o cijenama zakupa, najveći rast bilježe Estonija 218 odsto, Litvanija 192 odsto, Mađarska 125 odsto i Irska 117 odsto, prenosi EUpravo zato.rs.

Grčka je jedina članica Evropske unije u kojoj su stanarine pale od 2010. godine i to za devet odsto.

