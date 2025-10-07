EU osudila potez Palestine: Više od dvije godine života u nezamislivoj agoniji

Evropski parlament oglasio se danas povodom druge godišnjice upada palestinske militantne organizacije i osudio taj potez, EU podržala mirovni plan Donalda Trampa.

Veći dio zastupnika u Evropskom parlamentu u Strazburu danas, na drugu godišnjicu upada palestinske militantne organizacije Hamas na jug Izraela, ponovo je osudio taj čin i pozdravio plan američkog predsjednika Donalda Trampa za mir u Pojasu Gaze, dok su neki tražili i uvođenje sankcija Izraelu.

Prije tačno dvije godine militanti predvođeni Hamasom pokrenuli su iznenadni napad na Izrael, pri čemu je stradalo 1.219 ljudi na izraelskoj strani, a oteto je 251 lice, od kojih je 47 i dalje zatočeno, uključujući 25 za koje izraelska vojska tvrdi da su mrtvi. Kao odgovor, Izrael je ubio najmanje 67.000 Palestinaca, a palestinska enklava, dom za oko 2,2 miliona ljudi, u potpunosti je uništena.

"Nema nikakve uloge za Hamas"

Tramp je prošle nedjelje predstavio plan od 20 tačaka koji poziva na trenutni prekid vatre nakon što Hamas oslobodi sve taoce, razoružanje te grupe i postepeno povlačenje Izraela iz Gaze. Neizravni pregovori započeli su u ponedjeljak u egipatskom ljetovalištu Šarm el‑Šeik, prenosi Index.

Povjerenica Evropske komisije za Sredozemlje Dubravka Šuica, koja je na raspravi u utorak o ulozi EU‑a u podršci nedavnih mirovnih napora za Gazu i dvodržavnog rješenja situaciju u priobalnoj enklavi nazvala "nepodnošljivom", izjavila je da je Evropska unija podržala plan od 20 tačaka Sjedinjenih Američkih Država i njegove kritične delove.

"Nema više nikakve uloge za Hamas, nema raseljavanja, nema pripajanja teritorija na Zapadnoj obali i nema više vojnih operacija", poručila je Šuica, pozivajući lidere da plan sprovedu u dobroj vjeri, naglasivši da on treba da dovede do održivog mira i dvodržavnog rješenja.

Marie Bjere, ministarka za evropske poslove Danske, zemlje koja trenutno predsjedava EU‑om, rekla je u ime Savjeta da EU podržava napore za okončanje rata u Gazi, da je Unija spremna da igra aktivnu ulogu i ostane najveći donor humanitarne pomoći u Gazi, te da poziva sve strane da iskoriste ovu priliku jer "očajnički nam treba prekid vatre i bezuslovno puštanje svih taoca na slobodu"

Šta kažu zastupnički klubovi?

Hildegard Bentele, u ime kluba pučana, nazvala je Trumpov plan "pravim diplomatskim prijedlogom" koji zahtijeva ustupke od obje strane.

"Sad ili nikada... Iako je teško prihvatiti da teroristi kao što je Hamas sjede za pregovaračkim stolom, ono najvažnije: predviđa bolju dostavu humanitarne pomoći", izjavila je.

Patrioti za Evropu su rekli da je samouprava za Palestince koju predviđa Trampov plan "jedini pravi put za Pojas Gaze i Zapadnu obalu", dok su konzervativci i reformisti (ECR) naveli da plan mora podržati svako ko želi mir za Izraelce i Palestince.

Međutim, predsjednica zastupničkog kluba socijalista Irathe Garcia Perez izjavila je da Trampov plan ne smije služiti samo zaustavljanju rata i oslobađanju taoca, već i pripremiti put za palestinsku državu.

"Bez te nade na horizontu, prema kojoj će palestinski narod raditi i živjeti, neće biti trajnog mira“, poručila je Garcia Perez, dodajući da se ne smije tolerisati ono što radi izraelska vlada te da Komisija treba nametnuti sankcije režimu premijera Benjamina Netanjahua i embargo na izvoz oružja u Izrael. Takođe je naglasila da se protiv terorizma nije moguće boriti metodama spaljene zemlje i ostavljanjem hiljada ljudi bez humanitarne pomoći.

Klubovi Zelenih i Ljevice, kritikujući Izrael, ali i Evropsku uniju i Trampov mirovni plan, rekli su da ne postoji opravdanje za napade na civile, glad i bolesti u Pojasu Gaze. Irska zastupnica Lin Bojlan, u ime kluba Ljevice, nazvala je mirovni plan "čistim kolonijalizmom" jer Gazi ne treba "nikakav namesnik".

"Moraju imati autonomiju za svoju budućnost, mora ih se poštovati i priznavati, a međunarodno pravo je jedini mogući okvir za budućnost", izjavila je.

