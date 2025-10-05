logo
Deportovano još 29 aktivista: Izrael flotilu nazvao "provokacijom"

Deportovano još 29 aktivista: Izrael flotilu nazvao "provokacijom"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Izrael navodi da je blokada legalna, a flotilu je nazvao provokacijom.

flotila, gaza, palestina, izrael.jpg Izvor: Cameron Scott / Zuma Press / Profimedia

Izrael je deportovao još 29 aktivista koje je mornarica privela prošle sedmice zbog učešća u flotili koja je pokušala da dostavi pomoć blokiranom Pojasu Gaze, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Flotila, koja je isplovila krajem avgusta iz Barselone, bila je najnoviji pokušaj aktivista da probiju izraelsku pomorsku blokadu teritorije na kojoj Izrael vodi ofanzivu od napada Hamasa u oktobru 2023. godine.

Izvor: Cihan Demirci / AFP / Profimedia

Izrael navodi da je blokada legalna, a flotilu je nazvao provokacijom.

Ova zemlja je do sada deportovala najmanje 170 od preko 450 aktivista koje je pritvorila.

Vlada se suočila sa optužbama za zlostavljanje pritvorenih, uključujući navode da je pojedinim aktivistima uskraćen pristup njihovim advokatima.

Izvor: Gokhan Zobar / AFP / Profimedia

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova negiralo je te optužbe i naglasilo da se zakonska prava aktivista u potpunosti poštuju.

U objavi se dodaje da su neki od njih odlučili da ne potpišu naloge za deportaciju, što bi im omogućilo da budu protjerani ranije.

