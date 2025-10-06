Izrael deportovao Gretu Tunberg i državljanina Srbije: Evo u koje zemlje su poslati

Izrael je deportovao 171 aktivista, uključujući Gretu Tunberg i Ognjena Markovića iz Srbije, nakon što je presretnuta humanitarna flotila koja je pokušavala da stigne do Gaze.

Izvor: Emilio Morenatti/AP/MOHAMED MESSARA/EPA

Izrael je objavio da je deportovao Gretu Tunberg i 170 drugih aktivista, među kojima je i državljanin Srbije, koji su uhapšeni prošle nedjelje, kada je presretnuta flotila koja je pokušavala da isporuči pomoć u Gazu. Ovo je drugi put da je Izrael deportovao Gretu Tunberg nakon što je bezuspješno pokušala da stigne do Gaze morem.

Crowd: You are a hero!



Greta Thunberg: No, we are not heroes. We are doing the bare minimum.pic.twitter.com/xP0we7Mjk7 — Clash Report (@clashreport)October 6, 2025

Izrael kaže da je 171 osoba deportovana u Grčku i Slovačku, a u pitanju su državljani:

Grčke

Italije

Francuske

Irske

Švedske

Poljske

Nemačke

Bugarske

Litvanije

Austrije

Luksemburga

Finske

Danske

Slovačke

Švajcarske

Norveške

Velike Britanije

Srbije

Sjedinjenih Država

Državljanin Srbije Ognjen Marković jedan je od aktivista koji su zadržani na jednom od brodova koji su vozili humanitarnu pomoć za Gazu.

Neki članovi flotile koji su već deportovani tvrde da su bili zlostavljani dok su bili u izraelskom pritvoru, navodi se u izvještaju Gardijana.

U postu na "Iksu", izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je flotilu "PR trikom" i dodalo da su svim pritvorenicima zagarantovana zakonska prava.