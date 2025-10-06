Izrael deportovao Gretu Tunberg i državljanina Srbije: Evo u koje zemlje su poslati

Izrael je deportovao 171 aktivista, uključujući Gretu Tunberg i Ognjena Markovića iz Srbije, nakon što je presretnuta humanitarna flotila koja je pokušavala da stigne do Gaze.
Izrael je objavio da je deportovao Gretu Tunberg i 170 drugih aktivista, među kojima je i državljanin Srbije, koji su uhapšeni prošle nedjelje, kada je presretnuta flotila koja je pokušavala da isporuči pomoć u Gazu. Ovo je drugi put da je Izrael deportovao Gretu Tunberg nakon što je bezuspješno pokušala da stigne do Gaze morem.
Crowd: You are a hero!— Clash Report (@clashreport)October 6, 2025
Greta Thunberg: No, we are not heroes. We are doing the bare minimum.pic.twitter.com/xP0we7Mjk7
Izrael kaže da je 171 osoba deportovana u Grčku i Slovačku, a u pitanju su državljani:
- Grčke
- Italije
- Francuske
- Irske
- Švedske
- Poljske
- Nemačke
- Bugarske
- Litvanije
- Austrije
- Luksemburga
- Finske
- Danske
- Slovačke
- Švajcarske
- Norveške
- Velike Britanije
- Srbije
- Sjedinjenih Država
Državljanin Srbije Ognjen Marković jedan je od aktivista koji su zadržani na jednom od brodova koji su vozili humanitarnu pomoć za Gazu.
Neki članovi flotile koji su već deportovani tvrde da su bili zlostavljani dok su bili u izraelskom pritvoru, navodi se u izvještaju Gardijana.
U postu na "Iksu", izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je flotilu "PR trikom" i dodalo da su svim pritvorenicima zagarantovana zakonska prava.