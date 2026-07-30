Zasjedala Vlada RS: Odobreno blizu 196 miliona KM za rekonstrukciju bolnice u Prijedoru

Vlada RS prihvatila je idejni projekat modernizacije Bolnice u Prijedoru vrijedan oko 196 miliona KM, te odobrila 19,8 miliona KM za javne investicije u više opština i povećala sredstva za posebne programe lijekova na 95 miliona KM.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na 21. sjednici održanoj u Banjaluci prihvaćena je Informacija o projektu pod nazivom "Modernizacija JZU Bolnica 'Dr Mladen Stojanović' Prijedor - sanacija i rekonstrukcija postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, izgradnja novih objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme".

Kako je saopšteno iz Vlade RS, projekat obuhvata ukupnu površinu od 32.257,70 metara kvadratnih, od čega se 30.088,20 m² odnosi na glavni objekat, 1.869,50 m² na objekat psihijatrije, a 300 m² na tehnički blok. Procijenjena vrijednost radova i opreme iznosi 167,5 miliona KM bez PDV-a, odnosno 195.998.400 KM sa PDV-om.

U saopštenju se navodi da je Vlada zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da pripremi tendersku dokumentaciju i provede postupak međunarodnog javnog poziva za izbor glavnog izvođača, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, primjenom ograničenog postupka, dok će se potrebna sredstva obezbijediti iz Budžeta RS.

Istovremeno, Vlada je donijela Odluku o dopuni Odluke o određivanju prioritetnih projekata u okviru Programa javnih investicija za 2026. godinu, kojom su obuhvaćeni projekti u opštinama Pale, Lopare, Čelinac, Oštra Luka, Novo Goražde i gradu Istočno Sarajevo, te jedan projekat od republičkog značaja, ukupno vrijedni 19.865.000 KM. Za opštinu Pale namijenjeno je 2,4 miliona KM za asfaltiranje staze u Nordijskom centru "Dvorišta", uređenje oko PU Istočno Sarajevo i parking pored dvorane "Peki", dok se iznos za infrastrukturne projekte grada Istočno Sarajevo uvećava na 5,7 miliona KM.

Za izgradnju pristupnog puta do centra "Busija" u Loparama izdvojeno je tri miliona KM, pri čemu se ističe da ovaj put predstavlja jedan od najznačajnijih projekata za privredni, turistički i demografski razvoj opštine Lopare, kao i čitave regije. Za most na Vrbanji u Čelincu predviđeno je 1,4 miliona KM, što će, kako je navedeno, doprinijeti povećanju bezbjednosti učesnika u saobraćaju, kao i omogućavanju ravnomjernog razvoja svih dijelova opštine.

U Oštroj Luci biće finansiran završetak sistema vodosnabdijevanja sa 2,5 miliona KM, dok je Novom Goraždu odobreno 65.000 KM za nabavku mini bagera kako bi se „unaprijedilo održavanje postojeće vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Takođe, šest miliona KM usmjereno je u JZU „Miroslav Zotović“ za razvoj integrisanog informacionog sistema, što je značajno za „digitalizaciju svih medicinskih, rekreativnih i administrativnih procesa, integraciju zdravstvenih, hotelskih, wellness i rekreativnih usluga, te unapređenje kvaliteta usluga i korisničkog iskustva.

Na sjednici je usvojen i Godišnji izvještaj o državnoj pomoći za 2025. godinu, te je naglašeno da je ovo 15. godišnji izvještaj koji je Republika Srpska sačinila u skladu sa pravilima i obrascima Evropske unije, a ukupno evidentirana pomoć iznosila je 276 miliona KM. Donesena je i odluka kojom se broj studenata za upis u prvu godinu na javnim visokoškolskim ustanovama povećava sa 5.103 na 5.276 usljed povećanog interesovanja na Univerzitetu u Banjaluci. Pored toga, izmjenom odluke o finansiranju Programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama, sredstva za 2026. godinu povećana su sa 80 na 95 miliona KM, za šta je, kako je saopšteno, prethodno data saglasnost na rebalans budžeta i finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja.