Automobilski gigant planira otpuštanje oko 8.000 radnika: Radi se o "velikom programu smanjenja troškova"

Veliki rez u jednom od najpoznatijih proizvođača automobila. BMW planira da smanji broj zaposlenih za oko 8.000. Iako proizvodnja neće biti pogođena, njemačka kompanija kreće u najveći program dobrovoljnog odlaska radnika u svojoj istoriji.

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Njemački proizvođač automobila BMW planira da smanji broj zaposlenih za oko 8.000 širom svijeta u okviru opsežnog programa smanjenja troškova. Kako prenose njemački mediji, kompanija će se osloniti na dobrovoljni odlazak zaposlenih, bez prinudnih otkaza i bez ukidanja radnih mjesta u proizvodnji.

Plan je zaposlenima u Minhenu predstavljen danas, a predstavili su ga član uprave zadužen za proizvodnju Milan Nedeljković i predsjednik Radničkog saveta Martin Kimih.

BMW i predstavnici zaposlenih postigli su dogovor o programu dobrovoljnog odlaska koji će biti usmjeren prvenstveno na administrativne i razvojne službe. Portparol kompanije potvrdio je agenciji Rojters da proizvodni pogoni neće biti obuhvaćeni ovim mjerama.

Prema izvorima upoznatim sa planom, broj zaposlenih u BMW grupi mogao bi da bude smanjen za oko 8.000. Krajem 2025. godine kompanija je širom svijeta zapošljavala 154.540 radnika.

Program počinje u oktobru

List Handelsblatt, pozivajući se na izvore iz kompanije, navodi da će program dobrovoljnih odlazaka početi u oktobru 2026. godine i trajati do kraja 2027. BMW očekuje da će zahvaljujući ovim mjerama od 2028. godine ostvarivati godišnje uštede od oko milijardu evra.

Više od polovine zaposlenih u BMW-u radi u Nemačkoj, pa se očekuje da će najveći broj odlazaka biti upravo u toj zemlji.

Prema pisanju lista Münchner Merkur, mjere će najviše pogoditi administrativne i razvojne timove u Minhenu, Regensburgu, Dingolfingu i Lajpcigu.

Posebno će biti pogođen BMW-ov Centar za istraživanje i razvoj (FIZ) u Minhenu, gde radi oko 25.000 inženjera, programera, dizajnera i stručnjaka iz različitih oblasti poslovanja.

Bez prinudnih otkaza

Kompanija ne planira obavezna otpuštanja, već pokreće, kako navode njemački mediji, najveći program dobrovoljnog odlaska zaposlenih u svojoj istoriji.

Ponude će biti namijenjene prije svega zaposlenima u administraciji i razvoju, dok radnici u proizvodnji neće biti obuhvaćeni programom.

BMW procjenjuje da će realizacija programa koštati više stotina miliona evra, ali konačan iznos zavisiće od broja zaposlenih koji prihvate ponuđene otpremnine. Njihova visina određivaće se u skladu sa visinom plate i dužinom radnog staža.

Dogovor između uprave i predstavnika zaposlenih postignut je nakon šest nedelja intenzivnih pregovora.

I drugi proizvođači smanjuju broj zaposlenih

BMW nije usamljen u ovakvim potezima.

Kompanija se suočava sa slabijom prodajom na kineskom tržištu, ali i sa velikim promjenama u automobilskoj industriji, uključujući sve jaču konkurenciju kineskih proizvođača električnih vozila.

U junu je BMW snizio prognozu dobiti za 2026. godinu, navodeći kao razloge pogoršanje tržišnih uslova u Kini i posljedice sukoba naBliskom istoku. Tada je najavljeno i ubrzanje programa povećanja efikasnosti i restrukturiranja.

Slične mjere preduzimaju i drugi njemački proizvođači automobila. Mercedes-Benz je već pokrenuo program dobrovoljnog odlaska zaposlenih, dok je Porše, član Folksvegen grupe, ove sedmice najavio dodatno ukidanje 5.000 radnih mjesta do 2035. godine. To je uz ranije najavljena smanjenja ukupno oko 9.400 radnih mesta.

Istovremeno, izvršni direktor Folksvagena, Oliver Blume, zalaže se za povećanje planiranog broja otpuštanja u grupaciji na čak 100.000 radnih mjesta, iako konačna odluka o tome još nije donijeta.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)