Poznati brend naočara ugašen poslije 130 godina

Okružni sud u Alenu isplatio je bivšim zaposlenima Menrada ukupno oko milion evra, što u prosjeku iznosi 2,5 mesečnih plata po osobi.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Nakon što je poznati njemački proizvođač okvira za naočare Menrad pre godinu dana proglasio bankrot i otpustio 100 zaposlenih, stigla je vest koja je bar djelimično ublažile posljedice.

Okružni sud u Alenu isplatio je bivšim radnicima ukupno oko milion evra iz socijalnog plana. To u prosjeku iznosi oko 2,5 mjesečnih plata po zaposlenom - značajna nadoknada nakon gubitka posla, piše Feniks magazin.

Stečajni upravnik Florijan Zistler izjavio je da je riječ o maksimalnom iznosu koji je bilo moguće osigurati zahvaljujući prodaji imovine i prava na brend u poslednjih nekoliko mjeseci.

Kako je propao brend sa tradicijom dugom više od jednog vijeka?

Kompanija Menrad osnovana je 1896. godine u Švebiš Gmindu i decenijama je bila jedan od ključnih proizvođača okvira za naočare, sarađujući sa brendovima kao što su Jaguar, Jop i Pepe Džins.

Ali krajem marta 2025. godine, kompanija je postala nesolventna. Finansijski gubici su bili toliko veliki da više nije mogla da isplaćuje plate iz redovnog poslovanja, a investitori nisu pokazali interesovanje za preuzimanje cijele kompanije. Svi zaposleni u sjedištu su ostali bez posla.

Iako je proizvodnja obustavljena, brendovi nisu nestali. Danska grupa za dizajn naočara preuzela je prava na brendove Menrad, Jaguar i Jop.

Neki zaposleni su ipak zadržali svoja radna mjesta *- oko desetak ljudi iz terenske prodaje preuzeli su novi vlasnici, dok su odjeljenja za dizajn i marketing u Minhenu nastavila da rade, piše Feniks magazin.