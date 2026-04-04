Dizel nikada nije bio skuplji: Rekordne cijene na njemačkim pumpama

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Cijene dizela u NJemačkoj skočile su na još jedan rekordan nivo sa početkom uskršnjeg vikenda.

Njemačka bilježi istorijski maksimum: Litar dizela premašio 2,70 dolara Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Prema podacima Automobilskog udruženja (ADAC), prosječna dnevna cijena litra dizela dostigla je 2,391 evro (2,75 dolara po litru - 10,45 dolara po galonu), što je novi rekord svih vremena.

U nastojanju da obezbijedi transparentnost i kontroliše povećanje cijena, njemačka Vlada je od srijede, 1. aprila, promijenila pravila, dozvoljavajući benzinskim pumpama da povećavaju cijene goriva samo jednom dnevno u podne.

Mjera je urađena po uzoru na Austriju, gdje je ova praksa odavno na snazi, ali od tada je došlo do znatnih skokova cijena na benzinskim pumpama, podsjeća "Dojče vele".

Kako je naveo ADAC, poskupljenja pokazuju da austrijski model svakako ne zaslužuje naziv "kočnica cijena" i da zapravo ima kontraproduktivan efekat.

Možda će vas zanimati

