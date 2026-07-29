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Veliki požar na Kritu odnio dva života: Vatrogasci ostali zarobljeni u vozilu usljed gustog dima

Veliki požar na Kritu odnio dva života: Vatrogasci ostali zarobljeni u vozilu usljed gustog dima

Autori Dušan Volaš Autori mondo..rs
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Dvojica vatrogasaca, stari 28 i 60 godina, poginuli su tokom gašenja velikog požara u oblasti Retimna na Kritu, nakon što su ostali zarobljeni u vozilu zbog gustog dima i izgubili orijentaciju.

Tragične vijesti iz Grčke: Dvojica vatrogasaca stradala na dužnosti, vatra prijeti kućama na Kritu Izvor: Profimedia

Dvojica vatrogasaca poginula su tokom gašenja velikog požara u mestu Nea Krija Vrisi, u oblasti Retimna na Kritu. Vatrogasci su ostali zarobljeni u svom vozilu u području Sahturija, u blizini Nea Krija Vrisija. Prema prvim informacijama, izgubili su orijentaciju zbog gustog dima.

Dosadašnji izvještaji navode da je reč o vatrogascima starim 28 i 60 godina, od kojih je jedan bio sezonski zaposlen, dok je drugi bio u petogodišnjoj obaveznoj službi. Požar u Retimnu dug više od 15 kilometara, plamen stigao do prvih kuća u Krija Vrisiju.

Kako je predsjednik mesne zajednice Krija Vrisi, Sifis Vavurakis, izjavio za grčku državnu televiziju ERT, požarni front u Retimnu prostire se na više od 15 kilometara, a plamen je stigao do prvih kuća u selu.

"Spasavamo ono što možemo. Naše živote i naše domove. Veoma sam potresen. Neka sve izgori, samo da ne bude ljudskih žrtava. Vjetar duva izuzetno jako", rekao je on.

Dodao je da su tokom gašenja požara povrijeđena i dvojica volontera koji su pomagali vatrogascima. Saopštenje Vatrogasne službe o pogibiji dvojice vatrogasaca

Vatrogasna služba Grčke izdala je saopštenje povodom smrti dvojice vatrogasaca koji su stradali u požaru kod Retimna.

"Današnji dan je izuzetno težak za Vatrogasnu službu. Tokom intervencije na gašenju poljsko-šumskog požara u području Krija Vrisi, u Retimnu, dvojica vatrogasaca izgubila su život. Herojski su stradali na dužnosti, štiteći živote i imovinu građana, kao i prirodnu sredinu. Rukovodstvo Vatrogasne službe izražava duboku tugu i iskreno saučešće porodicama i najbližima naših preminulih kolega. Sve naše misli su uz njih", naveli su oni.

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Tagovi

požar Grčka Krit

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