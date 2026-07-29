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Stiglo skoro 400 primjedbi: Urbanistički plan Banjaluke još čeka usvajanje

Stiglo skoro 400 primjedbi: Urbanistički plan Banjaluke još čeka usvajanje

Autor Dragana Božić
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Ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za prostorno uređenje Vuk Višekruna kazao je da je Nacrt Urbanističkog plana grada Banjaluke trenutno u fazi obrade primjedbi i sugestija, koje su dostavljene tokom drugog ponovljenog javnog uvida, održanog krajem 2025. godine.

Stiglo 400 primjedbi na nacrt Urbanističkog plana Banjaluke Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Tokom drugog ponovljenog javnog uvida i javne rasprave pristiglo je blizu 400 primjedbi i sugestija, kako od građana, udruženja tako i od stručne javnosti. Riječ je o velikom broju komentara koji zahtijevaju detaljnu analizu i obrazložene odgovore. Nosilac izrade plana trenutno priprema odgovore na sve pristigle primjedbe, nakon čega će kompletan materijal biti dostavljen Gradskoj upravi radi nastavka zakonom propisane procedure", kazao je Višekruna.

Podsjetio je da je slična situacija bila i nakon prvog javnog uvida, koji je održan krajem 2021. i početkom 2022. godine.

"I tada je dostavljen veoma veliki broj sugestija i primjedbi, a postupak njihove obrade i pripreme odgovora trajao je oko godinu i po dana. S obzirom na obim pristiglih primjedbi i sada je realno očekivati da će za taj posao biti potreban približno isti vremenski period, jer je cilj da svaka primjedba bude stručno razmotrena i adekvatno obrađena" naglasio je on.

Višekruna je podsjetio da je Nacrt Urbanističkog plana Gradskoj upravi dostavljen sredinom 2023. godine, ali da je Skupština Grada odluku o upućivanju dokumenta na drugi ponovljeni javni uvid donijela tek krajem 2025. godine.

"Upravo je u tom periodu izgubljeno gotovo dvije godine. Da je Nacrt Urbanističkog plana ranije upućen u proceduru javnog uvida, danas bismo vjerovatno već imali usvojen Urbanistički plan. Dakle, razlozi zbog kojih ovaj dokument još nije usvojen nisu u administraciji, već u činjenici da je procedura dvije godine bila zaustavljena. To je političko pitanje, a ne pitanje rada struke i gradske administracije", poručio je Višekruna.

Višekruna je naglasio da, iako Banjaluka trenutno nema novi Urbanistički plan, ne postoji zakonska prepreka za donošenje planskih dokumenata nižeg reda, jer je na snazi Prostorni plan Banjaluke i Urbanistički plan iz 1975. godine, koji predstavljaju osnov za njihovu izradu.

"Naš problem nije zakonske prirode, već činjenica da je važeći Urbanistički plan izrađen još 1975. godine i da je odavno prevaziđen. Zbog toga je izrada novog Urbanističkog plana jedan od najvažnijih razvojnih projekata za Banjaluku", naveo je Višekruna.

Naglasio je da Urbanistički plan strateški dokument koji određuje razvoj grada.

"Stoga je važno da ovaj dokument bude kvalitetno pripremljen i da u njega budu ugrađeni opravdani prijedlozi građana i stručne javnosti, kako bi se dobio plan koji će odgovoriti potrebama budućeg razvoja Banjaluke", zaključio je Višekruna.

(Mondo)

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Banjaluka Urbanistički plan

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