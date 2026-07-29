Spakujte kofere, a putno osiguranje prepustite Addiko paketima

Ljeto je vrijeme kada se pakuju koferi, planiraju putovanja i biraju destinacije za odmor, a uz rezervaciju smještaja i organizaciju puta, putno zdravstveno osiguranje ostaje jedan od važnih elemenata sigurnog putovanja.

Izvor: Addiko banka/Promo

Kako biste prije putovanja imali jednu brigu manje, važno je da pitanje putnog zdravstvenog osiguranja bude riješeno na vrijeme. Klijenti Addiko Bank Banja Luka koji koriste Srebrni ili Zlatni paket računa ne moraju svaki put posebno ugovarati policu osiguranja prije odlaska na put, jer je putno zdravstveno osiguranje već uključeno u paket i dostupno tokom cijele godine, a odnosi se na vrijeme putovanja i boravka u inostranstvu.

Addiko Srebrni paket uključuje putno zdravstveno osiguranje za nosioca paketa sa pokrićem do 30.000 KM po putovanju.

Ukoliko putujete sa porodicom, Addiko Zlatni paket predstavlja praktično rješenje jer, pored nosioca paketa, obuhvata i uže članove porodice, supružnika do navršenih 75 godina života i djecu do navršene 23 godine života.

Putno zdravstveno osiguranje u okviru Zlatnog paketa obezbjeđuje pokriće do 60.000 KM po osiguranoj osobi, a važi za neograničen broj putovanja, pri čemu jedno putovanje može trajati do 15 dana. Dodatna pogodnost je što članovi uže porodice ne moraju putovati zajedno s nosiocem paketa kako bi ostvarili pravo na osiguranje.

Na taj način nema potrebe za dodatnim ugovaranjem pojedinačnih polisa prije svakog putovanja, što pripremu za odlazak u inostranstvo čini jednostavnijom i praktičnijom. Za još bezbrižnije putovanje, Zlatni paket uključuje i osiguranje prtljaga do 500 KM u slučaju njegovog gubitka, oštećenja ili uništenja.

Pored putnog zdravstvenog osiguranja, Addiko paketi računa nude i brojne druge pogodnosti. Uz Srebrni paket obezbijeđeno je osiguranje kupovine, produžena garancija, osiguranje kupljene robe, osiguranje od posljedica nezgode, dok Zlatni paket pored svih ovih benefita nudi i osiguranje prtljaga, asistencija na putu i kućna asistencija.

Uz ove benefite, paketi uključuju i niz drugih bankarskih usluga prilagođenih svakodnevnim potrebama klijenata.

„U Addiko Banci nastojimo razvijati proizvode koji klijentima donose konkretnu vrijednost i pojednostavljuju svakodnevne obaveze. Putno zdravstveno osiguranje uključeno u naše pakete računa omogućava da se prije putovanja ne razmišlja o dodatnom ugovaranju polise, već da se više vremena posveti planiranju odmora ili poslovnog puta. Naš cilj je ponuditi praktična rješenja koja štede vrijeme i objedinjuju više pogodnosti u okviru jedne usluge“, izjavila je Sanja Lazarević, direktor Odjela upravljanja retail proizvodima.

Više informacija o Srebrnom i Zlatnom paketu računa, kao i svim pogodnostima koje uključuju, dostupno je na web stranici Addiko Bank Banja Luka.