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Šta je to ispod Trampovih hlača? Misteriozna izbočina na leđima predsjednika Amerike pokrenula lavinu teorija (Video)

Šta je to ispod Trampovih hlača? Misteriozna izbočina na leđima predsjednika Amerike pokrenula lavinu teorija (Video)

Izvor mondo.rs
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Neobična izbočina na zadnjem dijelu odijela Donalda Trampa privukla je pažnju javnosti i pokrenula brojne teorije na društvenim mrežama.

Misteriozna izbočina na leđima predsjednika Amerike pokrenula lavinu teorija Izvor: YouTube/The Independent/Printscreen

MIsteriozna izbočina na zadnjem dijelu odijela Donalda Trampa pokrenula je nova nagađanja o zdravstvenom stanju američkog predsjednika.

Neobično ispupčenje ispod odijela 80-godišnjeg predsjednika uočeno je na snimku koji je u petak na platformi X objavila odlazeća portparolka Bijele kuće Karolin Livit sa njegovog skupa na Long Ajlendu.

Na snimku se vidi kako Tramp silazi sa bine i prilazi okupljenima, dok mu zadnji dio odijela vidno štrči prema spolja, kao da se ispod njega nalazi nekakav čvrst, četvrtasti predmet.

Mreže preplavile teorije o pelenama i medicinskim uređajima

Taj neobični oblik nije se pomjerao niti mijenjao položaj dok se predsjednik, koji se suočava sa sve dužim spiskom zdravstvenih problema, kretao prema okupljenima, a zatim nazad prema govornici.

Nagađanja o tome šta se krije ispod njegovog odijela istog trenutka proširila su se društvenim mrežama:

  • "Ozbiljno, šta se to dešava sa Trampovom zadnjicom? Izgleda kao da tamo pozadi ima montiran nekakav mehanizam", komentarisao je na platformi X nezavisni novinar Aron Ruper.
  • "Zavisi", dobacio je Džordž Konvej, bivši konzervativni advokat i poznati Trampov kritičar, jasno aludirajući na "Depend", poznati američki brend pelena za odrasle.
  • "Mislim da je to jedna velika pelena", direktna je bila češko-američka teniska legenda Martina Navratilova.

Bijela kuća bez odgovora

Tramp (80), najstarija osoba koja je ikada inaugurisana na funkciju američkog predsjednika, već se godinama suočava sa glasinama da nosi pelene za odrasle, iako je njegov biograf prošle nedjelje u podkastu "Inside Trump’s Head" izjavio da za takve tvrdnje nema nikakvog osnova.

Drugi komentatori odveli su nagađanja u potpuno drugom smeru.

  • "Lijepo je vidjeti da više ne skriva kesicu za stomu", napisao je jedan korisnik ispod objave Karolin Livit.
  • "Da li je to bio brazilski lifting zadnjice?", našalio se drugi.

Iz Bijele kuće nisu odmah odgovorili na zahjtev za komentar.

Niz zdravstvenih problema i novi gaf sa pamćenjem

Glasine o tome da Tramp ispod odjeće skriva medicinska pomagala pojavljuju se u trenutku kada javnost i mediji sve pažljivije prate njegovo zdravlje tokom drugog predsjedničkog mandata.

Mediji su pratili predsednikove zdravstvene probleme, uključujući modrice na rukama, otečene zglobove na nogama, kao i brojne situacije u kojima je jednostavno zaspao tokom javnih događaja.

Pored toga, u javnosti se pojavljivao i sa neobičnim osipom na vratu. Redovno se hvali time kako je "rasturio" na testu za otkrivanje demencije, za koji tvrdi da mjeri inteligenciju, a poznat je i po tome što tokom intervjua i javnih nastupa često potpuno skrene sa teme i izgubi nit.

Čini se da se Tramp pogubio i tokom pomenutog govora na Long Ajlendu, kada je zaboravio ime žene koju je neposredno prije toga javno podržao u trci za glavnu tužiteljku savezne države Njujork, Saritu Komatiredi.

"Imate osobu koja se kandiduje, a koju sam danas prvi put upoznao i podržao njenu kandidaturu za državnu tužiteljku", rekao je Tramp, a potom, ne mogavši da se seti njenog imena, sa govornice nespretno povikao: "Gdje ste, dođavola... Gospođo? Gdje ste?"

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