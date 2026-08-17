Tajna služba spriječila uručenje poziva: Trampov okršaj s javnim servisom dobio zaplet, evo šta traže od suda

BBC je zatražio od suda na Floridi pozive za članove porodice Donalda Trampa u vezi sa tužbom za klevetu od 10 milijardi dolara.

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Britanski javni servis BBC zatražio je od suda na Floridi izdavanje sudskih poziva za članove porodice Donaldа Trampa. Taj potez je dio pravne odbrane u sporu koji je protiv BBC-ja pokrenuo Tramp, tražeći odštetu od 10 milijardi dolara zbog klevete, stoji u sudskom podnesku objavljenom u petak.

Pravni tim BBC zatražio je od Okružnog suda Južnog okruga Floride da odobri uručenje poziva Donaldu Trampu mlađem, Ivanki Tramp i Džaredu Kušneru. Pozivima bi bili primorani na svjedočenje i predaju dokumentacije o događajima od 6. januara 2021. godine, kada su pristalice tadašnjeg predsjednika upale u zgradu američkog Kongresa, piše CBS News.

"Te osobe imaju lična saznanja i vjerovatno posjeduju ili kontrolišu dokumentaciju koja je relevantna za više elemenata tužiočevih tvrdnji protiv BBC", naveo je pravni tim medijske kuće u sudskom podnesku.

Sud je Trampovim advokatima dao rok do petka za odgovor na ovaj zahtjev. CBS News je u ponedjeljak zatražio komentar od Trampovog advokata Alehandra Brita, koji ga zastupa u sporu, ali odgovor nije odmah stigao.

Reakcija Trampovog tima

Portparol Trampovog pravnog tima u izjavi za CBS News optužio je BBC da "pokušava da uznemirava njega Trampa, njegovu porodicu i pristalice zloupotrebom postupka prikupljanja iskaza".

"BBC jednostavno pokušava da skrene pažnju sa svoje očigledne odgovornosti", stoji u izjavi.

Tramp je u decembru podnio tužbu protiv BBC-a zbog klevete i obmanjujuće i nepoštene trgovačke prakse. U središtu tužbe je način na koji je u dokumentarcu emisije "Panorama" iz 2024. godine montiran Trampov govor održan u Vašingtonu neposredno prije upada u Kongres.

Trampov pravni tim tvrdi da je BBC "namjerno i zlonamjerno pokušao da potpuno obmane gledaoce" spajanjem dva snimka istog govora. U ranijim podnescima, Trampovi advokati istakli su da je BBC time htio da stvori utisak da je predsjednik tokom govora direktno pozivao na nasilje i nerede.

Naveli su da su sporni snimci nastali u razmaku od 55 minuta i da je montažom izostavljen dio govora u kojem je predsjednik pozvao na mir. Tramp je tada uputio pristalice ka Kapitol hilu, gdje je trebalo da poslanici potvrde izborne rezultate u korist Džoa Bajdena.

Stav BBC-a

BBC se prošle godine javno izvinio zbog montaže i objasnio da je video stvorio "pogrešan utisak da je predsjednik Tramp direktno pozivao na nasilje". Medijska kuća je objavila da više neće prikazivati sporni program iz 2024. godine, ali od podnošenja tužbe istrajava na stavu da video nije valjana osnova za tužbu za klevetu.

Novi sudski dokumenti otkrivaju da je BBC već u maju bezuspješno pokušao da uruči pozive Trampovoj djeci i zetu. U jednom slučaju, predstavnici BBC-ja pokušali su da uruče pozive Ivanki Tramp i njenom suprugu Džaredu Kušneru u njihovom domu na Floridi. Lokalna policija ih je spriječila, a Tajna služba ih je kasnije obavijestila da agencija ne može da preuzme pozive u ime bračnog para.

U drugom slučaju, predstavnik BBC-ja pokušao je da uruči poziv Donaldu Trampu mlađem u Tramp kuli u Njujorku. Portir mu je rekao da je osoba koja inače prima takve dokumente vjerovatno na ručku. Dva dana kasnije, pri ponovnom pokušaju u Tramp kuli, predstavniku je rečeno da „pravna služba” taj dan ne radi, stoji u najnovijim dokumentima.

Zašto BBC smatra svjedočenja ključnim?

U zahtjevu sudu, BBC tvrdi da su članovi Trampove porodice ključni svjedoci predsjednikovih postupaka 6. januara. Advokati BBC-a citiraju dokumente američkog Kongresa koji pokazuju da su Donald Tramp mlađi i Ivanka Tramp bili u Ovalnom kabinetu dok je Tramp još pripremao svoj govor tog dana.

Takođe su ukazali na dokumente iz kojih je vidljivo da je Kušner sastavio nacrt predsjednikove izjave kojom se osuđuje nasilje nakon govora. Pozivaju se i na zapise koji potvrđuju da je Donald Tramp mlađi direktno razgovarao sa ocem nakon što su demonstranti ušli u zgradu Kongresa.

(MONDO)