Predstavnici BiH upozorili u Dvoru: Odlagalište na Trgovskoj gori ima veći uticaj na našu nego na hrvatsku teritoriju

"Nismo dobili nikakav materijal iako smo tražili. Tražili smo i sastav komisije, koji nismo dobili. Danas na sjednici nije predstavljen prekogranični uticaj, rečeno je da je zanemariv, što nije tačno"

Izvor: MONDO

Hrvatska je pro forme pozvala delegaciju BiH na sjednicu Savjetodavne stručne komisije za procjenu uticaja centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, što nije u skladu sa Espo konvencijom, izjavila je predstavnik Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske LJiljana Stanišljević.

Ona je ukazala da su poziv za sjednicu primili u petak, te da su imali tri radna dana za pripremu.

"Nismo dobili nikakav materijal iako smo tražili. Tražili smo i sastav komisije, koji nismo dobili. Danas na sjednici nije predstavljen prekogranični uticaj, rečeno je da je zanemariv, što nije tačno", rekla je Stanišljevićeva, koja je danas u Dvoru prisustvovala prvoj sjednici Savjetodavne stručne komisije.

Prema njenim riječima, biće iznesen zajednički stav Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju kao kontakt tačke za Espo konvenciju i Ekspertskog tima nakon prvog susreta sa studijom uticaja.

"Studija je obimna, komisija ima 16 članova za pregled i prve komentare. Imamo namjeru da pitamo na bazi čega je prekogranični uticaj ocijenjen kao zanemariv ili veoma mali, kako su došli do takvog zaključka", rekla je Stanišljevićeva, koja je načelnik Odjeljenja za procjenu uticaja na životnu sredinu i ekološke dozvole.

Ona je navela da će studija uticaja biti dostupna do kraja godine, te ohrabruje veliki broj primjedbi članova.

"Trudićemo se da držimo fokus, da našim građanima damo objektivne informacije i da se borimo do kraja", poručila je Stanišljevićeva.

Koordinator Ekspertskog i pravnog tima Borislav Bojić smatra da je poziv da današnjoj sjednici prisustvuju predstavnici BiH očito pro forme s obzirom da nisu imali materijale.

"Uslovi u sali su bili takvi da se sjednica teško mogla pratiti. Bez obzira na to, u interesu naših građana ovdje smo da prikupimo što više informacija, da ih stavimo na raspolaganje Ekspertskom i pravnom timu i međunarodnoj ekspertskoj kući koja nas zastupa", rekao je Bojić.

On kaže da će zatražiti zapisnik sa današnje sjednice, te da će primjedbe na cijeli tok ovog događaja biti dostavljene u pisanoj formi.

"Skrenuli smo pažnju da nismo posmatrači već zainteresovana, pogođena strana. Planirani objekat ima veći uticaj na našu teritoriju nego na hrvatsku. Ne odričemo se bilo kog prava koje proizilazi po međunarodnim konvencijama, a koje nam pripada kako bismo u daljem postupku mogli da iznesemo svoj stav i branimo stavove svih institucija vlasti Republike Srpske, Federacije BiH, BiH, lokalnih zajednica da je izgradnja ovakvog objekta neprihvatljiva za BiH", rekao je Bojić.

Kako je danas obješnjeno, sjednicu je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije Hrvatske, koje je kontakt tačka Espo konvencije.

U pozivu upućenom predstavnicima BiH naznačeno je da je zbog prostornih i organizacionih ograničenja maksimalno mogu da prisustvuju dva učesnika iz BiH.

Prije sjednice članovi komisije su posjetili Čerkezovac, lokaciju planiranu za skladištenje radioaktivnog i institucionalnog otpada.

Novinari su mogli posjetiti Čerkezovac, ali im nije dozvoljeno prisustvo sjednici.