Trgovska gora pred međunarodnim komitetom: BiH očekuje preporuke u svoju korist

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da su timovi BiH pripremili kvalitetne odgovore za sučeljavanje argumentacije sa Hrvatskom pred Komitetom Espo konvencije u vezi sa izgradnjom spornog odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

Košarac je podsjetio da je BiH dobila tri, a Hrvatska 14 pitanja.

"Pripremili smo odgovore na bazi prikupljenih informacija od Ekspertskog i Pravnog tima, te međunarodne advokatske kuće `Labord lo` iz Pariza. Dio naše argumentacije je i elaborat Republičkog zavoda za geološka istraživanja", rekao je Košarac nakon što je obavio finalne konsultacije sa kooridinatorom Pravnog i Ekspertskog tima za Trgovsku goru Borislavom Bojićem.

On je izrazio očekivanja da će Espo komitet izdati preporuke, te da se postupak vodi u skladu sa potpisanom Espo konvencijom, koje se Hrvatska nije pridržavala.

"Ističem veliku zahvalnost našim ekspertima i predstavnicima svih institucija, koji svojim angažmanom i neumornim radom doprinose našoj borbi protiv izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori", naglasio je Košarac.

CRNKOVIĆ: IMA RAZLOGA ZA OPTIMIZAM UOČI SUOČAVANJA U ŽENEVI

Predsjednik Udruženja "Grin tim" iz Novog Grada Mario Crnković izjavio je da ima razloga za optimizam uoči suočavanja delegacija BiH i Hrvatske pred Komitetom Espo konvencije u Ženevi o pitanju Trgovske gore.

On je naveo da je urađeno mnogo toga po ovom pitanju, naročito u posljednjih godinu dana - od sveobuhvatnih obraćanja Sekretarijatu Espo konvencije u vezi sa kršenjima, obraćanja Sekretarijatu Arhuske konvencije, argumentovanih nastupa prema tijelima EU, do istraživanja na terenu i organizovanja naučno-stručnih konferencija.

"Nije uvijek taj optimizam bio prisutan jer tema traje veoma dugo, a imali smo i zastoje koji su dovodili u pitanju uspjeh svega", rekao je Crnković.

On je istakao da se, s druge strane, u Hrvatskoj ciljano realizuju intenzivna propagandna kampanja i druge aktivnosti da bi obeshrabrili otpor svih koji se protive projektu.

"Procesno gledano, najteži period je već neko vrijeme iza nas, sada su stvari dosta drugačije. Napokon smo uozbiljili stvari i podigli na nivo koji zaslužuje tema. Uvijek je bilo i biće stvari koje mogu bolje, ali činjenica je da u Ženevu ne idemo pognute glave", rekao je Crnković, koji će biti u delegaciji BiH na suočavanju u Ženevi.

On je ukazao da delegacija BiH ima argumente i obavezu da na svakoj adresi brani pravo na život više od 250.000 ljudi.

Delegaciju BiH, kaže, predvodiće ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, jer je ovo ministarstvo kontakt tačka za primjenu Espo konvencije u BiH.

"Poznat je i sastav hrvatske delegacije. Budući da je riječ o vremenski i sadržajno određenom događaju, sa jasnim pitanjima koja treba obraditi, očekuje se da će suočavanje trajati do šest sati", rekao je Crnković.

On je dodao da je prostor za iznenađenja sveden na minimum.

"Možda je najvažnije od svega da održimo jasan fokus na kršenju konvencije, bez ulaženja u širi spektar nepravdi koje doživljavamo sada već 26 godina kada je u pitanju slučaj Trgovska gora", rekao je Crnković.

