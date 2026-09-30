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Od 1. novembra veći osigurani depozit u bankama u BiH: Do 100.000 KM po deponentu

Od 1. novembra veći osigurani depozit u bankama u BiH: Do 100.000 KM po deponentu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Osigurani depozit u bankama u BiH od 1. novembra povećan je sa 70.000 KM na 100.000 KM po deponentu.

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Osigurani depozit u bankama u BiH od 1. novembra iznosi do 100.000 KM po deponentu, objavila je Agencija za osiguranje depozita u BiH.

Upravni odbor Agencije prije sedam dana usvojio je odluku kojom se iznos osiguranog depozita u bankama u zemlji povećava sa dosadašnjih 70.000 KM na 100.000 KM.

"Donošenjem ove odluke Agencija pruža viši nivo zaštite deponentima, aktivno doprinosi jačanju povjerenja u bankarski sektor, kao i cjelokupnoj finansijskoj stabilnosti u zemlji", naveli su iz Agencije.

Ističu da povećanje osiguranog iznosa depozita predstavlja značajan korak u daljem usaglašavanju BiH sa standardima i direktivama EU u oblasti zaštite depozita.

Upravni odbor je na sjednici odlučio i da stopa premije za narednu godinu za banke ostane nepromijenjena u odnosu na 2026, odnosno da se zadrži na 0,26 odsto na godišnjem nivou.

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