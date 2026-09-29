Sudar dva vozila u Trebinju: Povrijeđeni supružnici iz Holandije

Državljanka Holandije i njen suprug povrijeđeni su u sudaru dva vozila u trebinjskom naselju Gučina.

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Iz Bolnice Trebinje je rečeno da je žena zadobila povredu karlice i da je očekuje operacija, ali da nije životno ugrožena, dok je njen muž lakše povrijeđen i smješten je na Odjeljenje hirurgije.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 17.20 časova na raskrsnici ulica Istočna obilaznica i Vojvode Sinđelića, a u njoj su učestvovala putnička vozila "kia" i "golf sedam", rečeno je iz Policijske uprave Trebinje.

(Srna)