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Sudar dva vozila u Trebinju: Povrijeđeni supružnici iz Holandije

Sudar dva vozila u Trebinju: Povrijeđeni supružnici iz Holandije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Državljanka Holandije i njen suprug povrijeđeni su u sudaru dva vozila u trebinjskom naselju Gučina.

policija rotacija Izvor: Shutterstock

Iz Bolnice Trebinje je rečeno da je žena zadobila povredu karlice i da je očekuje operacija, ali da nije životno ugrožena, dok je njen muž lakše povrijeđen i smješten je na Odjeljenje hirurgije.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 17.20 časova na raskrsnici ulica Istočna obilaznica i Vojvode Sinđelića, a u njoj su učestvovala putnička vozila "kia" i "golf sedam", rečeno je iz Policijske uprave Trebinje. 

(Srna)

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Tagovi

Trebinje saobraćajna nesreća

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