Nesreća kod Kostajnice: Vozač poginuo nakon slijetanja traktora sa regionalnog puta

Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nezgodi koja se juče, 27. septembra, dogodila u mjestu Gornja Slabinja u opštini Kostajnica, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

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Kako se navodi u saopštenju, policijski službenici su izvršili uviđaj na mjestu nesreće koja je policiji prijavljena oko 16.00 časova. Uviđajem je utvrđeno da se saobraćajna nezgoda dogodila na regionalnom putu kada je došlo do slijetanja traktora sa kolovoza, prilikom čega je smrtno stradao vozač D.P. iz Kostajnice.

Iz Policijske uprave Prijedor još jednom podsjećaju sve vozače, kao i druge učesnike u saobraćaju, da se striktnim poštovanjem saobraćajnih pravila i propisa direktno doprinosi većoj bezbjednosti svih ljudi na putevima.