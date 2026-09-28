logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nesreća kod Kostajnice: Vozač poginuo nakon slijetanja traktora sa regionalnog puta

Nesreća kod Kostajnice: Vozač poginuo nakon slijetanja traktora sa regionalnog puta

Autor Dušan Volaš
0

Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nezgodi koja se juče, 27. septembra, dogodila u mjestu Gornja Slabinja u opštini Kostajnica, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

shutterstock_2136903741.jpg Izvor: Shutterstock

Kako se navodi u saopštenju, policijski službenici su izvršili uviđaj na mjestu nesreće koja je policiji prijavljena oko 16.00 časova. Uviđajem je utvrđeno da se saobraćajna nezgoda dogodila na regionalnom putu kada je došlo do slijetanja traktora sa kolovoza, prilikom čega je smrtno stradao vozač D.P. iz Kostajnice.

Iz Policijske uprave Prijedor još jednom podsjećaju sve vozače, kao i druge učesnike u saobraćaju, da se striktnim poštovanjem saobraćajnih pravila i propisa direktno doprinosi većoj bezbjednosti svih ljudi na putevima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kostajnica saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ