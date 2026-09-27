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Novo upozorenje iz Teherana: Iranska vojska je spremna za rat

Novo upozorenje iz Teherana: Iranska vojska je spremna za rat

Autor Mihajlo Sfera
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Iranska vojska je u potpunosti spremna za eventualne nove američke napade, upozorio je vojni portparol. Vrhovni komandant poručuje da SAD čeka još veća šteta ako ponovo napadnu.

nova upozorenja iz Irana Americi Izvor: US Marines Photo / Alamy / Profimedia/Blue Mist Film Studios/Shutterstock

Iranske oružane snage spremne su za eventualne nove američke napade, izjavio je u nedjelju vojni portparol Mohamad Akraminija, a prenijeli su državni mediji. Njegova izjava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da je odbio iranski prijedlog o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza i prekidu sukoba.

Upozorenja iranskog vojnog vrha

Akraminija je istakao da je iranska vojska u potpunosti spremna za sukob i upozorio je da će Sjedinjene Države pretrpjeti još veću štetu ako ponovo napadnu njegovu zemlju, piše Rojters.

U odvojenom obraćanju, vrhovni komandant iranske vojske Amir Hatami izjavio je da je rat u kritičnoj i odlučujućoj fazi. Dodao je da Teheran neće prihvatiti situaciju u kojoj mu je onemogućena trgovina dok strane sile koriste strateške plovne puteve u regionu.

"Ako Iran ne može da trguje, ako Iran ne može da živi, niko neće moći ni da trguje ni da živi. Ormuski moreuz je moreuz našeg dostojanstva i časti. Neprijateljima zemlje nećemo dopustiti korišćenje ove ključne logističke tačke dok je iranski narod uskraćen", poručio je Hatami.

(MONDO)

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