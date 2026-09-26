"Mnogo je zla oko nas": Papa Lav XIV okupio 800.000 ljudi u Parizu, govorio i o vještačkoj inteligenciji

Oko 800.000 ljudi okupilo se u Parizu na misi pape Lava XIV, koji je vjernicima poručio da istinsku sreću ne traže u materijalnim stvarima, već u vjeri.

Izvor: Lafargue Raphael/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oko 800.000 ljudi okupilo se u subotu duž Jelisejskih polja u Parizu na misi koju je predvodio papa Lav XIV, u najvećem događaju njegove četvorodnevne posjete Francuskoj. Papa je vjernicima poručio da istinsku sreću ne treba tražiti u materijalnim stvarima, već u vjeri, prenosi Rojters.

Masa se prostirala duž gotovo dva kilometra dugog bulevara, od Trga Konkord do Trijumfalne kapije, dok su okupljeni uzvikivali "Lav, Lav" i "Živio papa". Lav XIV stigao je u papamobilu otvorenog krova, a tokom prolaska više puta se zaustavljao kako bi pozdravio vjernike.

INCROYABLE



There are close to a million people at the Arc de Triomphe in Paris to see Pope Leo XIV



These scenes are unbelievablepic.twitter.com/qgtuhdRIcP — Catholic Arena (@CatholicArena)September 26, 2026

Okupljeni su mahali bijelim i žutim zastavama Vatikana, dok su volonteri papi prinosili djecu i osobe sa invaliditetom kako bi ih blagoslovio.

Među prisutnima su bile supruga francuskog predsjednika Brižit Makron, liderka krajnje desnice Marin le Pen, premijer Sebastijen Lekorni i milijarder Bernar Arno, predsjednik luksuzne grupacije LVMH.

"Samo Bog može ispuniti prazninu u nama"

U propovijedi je papa govorio o potrazi za srećom u vremenu koje je, kako je istakao, obilježeno materijalizmom.

"Samo Bog može ispuniti prazninu u nama", poručio je Lav XIV.

Benoa Dedje-Anglad (67), jedan od učesnika mise, rekao je nakon ceremonije da ga je papina poruka snažno dojmila.

Pope Leo XIV repeatedly stops along Paris' Champs-Élysées to bless babies as cheering crowds press toward the route.



Volunteers also bring children and people with disabilities forward for blessings while chants of the pope's name echo through the streets.



Hundreds of thousands…pic.twitter.com/57dbrd6jK1 — Fox News (@FoxNews)September 26, 2026

"Ne smijemo krenuti lakšim putem niti se prepustiti ometanjima", rekao je on, dodajući da ga je posebno impresionirao način na koji je papa poruku iznio na francuskom jeziku.

Vjernici su na misu počeli pristizati prije izlaska sunca kako bi zauzeli mjesto i čuli papino obraćanje.

Papa govorio i o miru i vještačkoj inteligenciji

Lav XIV tokom posjete Francuskoj govori i o širim društvenim i međunarodnim pitanjima.

U petak je u sjedištu UNESCO-a u Parizu upozorio na krizu multilateralnih institucija, uključujući Ujedinjene nacije, dok je ponovio zabrinutost zbog razvoja vještačke inteligencije.

Papa je upozorio na mogućnost budućnosti u kojoj bi, kako je rekao, "raj mašina" preuzeo kontrolu nad Zemljom.

Pope Leo XIV fills central Paris with 700,000-strong crowd and fervor at giant outdoor Masshttps://t.co/oN11Kh18scpic.twitter.com/jzK56spaOJ — Eyewitness News (@ABC7NY)September 26, 2026

Tokom susreta sa francuskim zvaničnicima govorio je i o potrebi za mirom, a prethodno je kritikovao rat u Iranu, što je izazvalo reakciju američkog predsjednika Donalda Trampa.

Uoči mise, Pjer-Mari Estjen (36) rekao je da je papina poruka nade i ljubavi potrebna u vremenu koje obiluje materijalizmom.

"Mnogo je zla oko nas, zato nam je potrebna poruka nade i ljubavi", rekao je Estjen.

Susret sa novokrštenim katolicima

Francuska je sekularna država u kojoj je odvajanje crkve i države utvrđeno zakonom iz 1905. godine, dok broj građana koji se izjašnjavaju kao katolici decenijama opada.

Papa se u subotu prije mise sastao sa novokrštenim katolicima na Katoličkom univerzitetu u Parizu. Tom prilikom pozvao je Francusku crkvu da ne bude "naivno optimistična" zbog povećanja broja odraslih koji primaju krštenje.

Prema podacima Francuske biskupske konferencije, prošlog Uskrsa kršten je rekordan broj odraslih – oko 21.000. Istovremeno, podaci francuskog zavoda za statistiku INSEE pokazuju da se kao katolici izjašnjava oko 25 odsto Francuza između 18 i 49 godina, u poređenju sa 43 odsto deceniju ranije.

Lav XIV je poručio da treba prepoznati i zaštititi "malu iskru" vjere koja se pojavljuje u društvu.

Nakon Pariza, papa Lav XIV odlazi u Lurd, gdje će se u nedjelju sastati sa sedam francuskih žrtava seksualnog zlostavljanja od strane pripadnika Katoličke crkve. Njegova posjeta Francuskoj traje do 28. septembra i obuhvata Pariz, Lurd i Mec.