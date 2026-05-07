Službenica banke spustila slušalicu papi: Kada joj je ovo rekao, ona ga je grubo odbacila

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Papa Lav XIV pozvao je svoju banku u Americi da promijeni podatke. Kada mu je službenica rekla da mora doći lično, on je otkrio svoj identitet, a ona mu je jednostavno spustila slušalicu.

Službenica banke spustila slušalicu papi Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Otprilike dva mjeseca nakon što je kardinal Robert Frensis Prevost, rodom iz Čikaga, postao papa Lav XIV, nazvao je svoju banku u domovini.

Ovu anegdotu je prošle nedjelje ispričao njegov bliski prijatelj, velečasni Tom Makarti, na okupljanju katolika u Nejpervilu u američkoj 

Neuspješan poziv banci

Novi papa predstavio se kao Robert Prevost i rekao da želi da promijeni svoj telefonski broj i adresu u evidenciji banke, ispričao je velečasni Makarti. Papa je zatim tačno odgovorio na sva bezbjednosna pitanja.

Međutim, službenica iz banke rekla mu je da to nije dovoljno i da će morati lično da dođe u poslovnicu.

"Rekao joj je: 'Čujte, to nikako neću moći da uradim'", prepričao je Makarti rastuću frustraciju novog pape, na šta se publika nasmijala, kako se vidi na snimku podijeljenom na društvenim mrežama. "Odgovorio sam vam na sva bezbjednosna pitanja."

Službenica se izvinila, a papa je tada pokušao sa drugačijim pristupom.

"Ja sam papa Lav"

"Da li bi vam išta značilo kad bih vam rekao da sam ja papa Lav?", upitao je, prema riječima velečasnog Makartija.

Nakon toga mu je spustila slušalicu.

Čak i dok vode više od milijardu katolika širom svijeta i žive u pozlaćenom sjaju okruženi neprocjenjivom umjetnošću, pape se ponekad, slučajno ili namjerno, mogu zaplesti u svakodnevne zavrzlame. U prva 24 sata svog pontifikata 2013. godine, papa Franja je, kao gest poniznosti prema sveštenstvu, insistirao na tome da sam plati svoj hotelski račun i preuzme prtljag.

Papa Lav potiče iz skromne porodice iz Doltona, malog predgrađa nedaleko od Čikaga. Prije nego što je prije gotovo godinu dana izabran za papu, služio je kao biskup u Peruu i na uticajnom položaju u Vatikanu.

Priču potvrdio papin prijatelj

Velečasni Makarti potvrdio je u imejlu da je priča o problemima sa bankom istinita. Ispričao ju je na edukativnom susretu za muškarce i dječake u crkvi u Nejpervilu, govoreći o svom prijateljstvu sa papom Lavom.

Makarti je poznati sveštenik među katolicima na južnoj strani Čikaga, avgustinac i voditelj u srednjoj školi Svete Rite iz Kasije. Papu Lava prvi put je sreo osamdesetih godina u Čikagu, gdje su obojica odrasli u sličnim radničkim četvrtima. Posjetio ga je i u Vatikanu.

Problem riješio preko veze

Portparol Vatikana nije odmah odgovorio na upit za komentar o ovom događaju.

Problem je na kraju riješen intervencijom drugog sveštenika koji je imao vezu sa predsjednikom banke, rekao je Makarti.

Šta se dogodilo sa službenicom koja je prekinula poziv najpoznatijem klijentu banke, nije poznato.

"Možete li da zamislite da ostanete zapamćeni kao žena koja je spustila slušalicu papi?", zaključio je Makarti.

(Mondo.rs)

