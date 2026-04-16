"Papa Lav treba da se sabere": Produbljuje se sukob između Donalda Trampa i poglavara Rimokatoličke crkve

Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Lav oštro je kritikovao svjetske lidere koji izdvajaju milijarde za ratove, poručivši da je svijet "razaran od strane šačice tirana", tokom posjete Kamerunu.
Papa je osudio lidere za koje tvrdi da manipulišu "samim imenom Boga“ radi sopstvene koristi, dok je boravio u regionu pogođenom smrtonosnom pobunom.
Njegovi komentari dolaze samo nekoliko dana nakon javnog sukoba sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom, koji je na društvenoj mreži Truth Social objavio opširan napad na papu - poznatog kritičara američko-izraelske vojne operacije u Iranu.
Papa Leo je ranije izrazio zabrinutost zbog Trampove prijetnje da će "cijela civilizacija nestati“ ukoliko Iran ne prihvati američke zahtjeve za okončanje rata i otvaranje Ormuskog moreuza.
"Papa Lav treba da se sabere", napisao je Tramp u objavi.
"Ne želim da ulazim u debatu, ali ću nastaviti da promovišem mir", poručio je papa.
"Ne želim da ulazim u debatu, ali ću nastaviti da promovišem mir", poručio je papa.
Govoreći u Kamerunu, istakao je:
"Lideri zatvaraju uči pred činjenicom da se milijarde dolara troše na ubijanje i razaranje, dok sredstva za lječenje, obrazovanje i obnovu ne postoje".
"Gospodari rata prave se da ne znaju da je dovoljan trenutak da se uništi, a često ni cijeli život nije dovoljan da se obnovi", rekao je.
Nakon papinog obraćanja, nadbiskup Kenterberija Sara Malali izjavila je da stoji uz papu u njegovom "hrabrom pozivu na carstvo mira".
Rat u Iranu dodatno je zaoštrio odnose između pape i administracije Donalda Trampa.
Nakon prvih napada SAD i Izraela na Iran, američki ministar odbrane Pit Hegset izgovorio je kontroverznu molitvu u Pentagonu, u kojoj se pominje "nadmoćno nasilje" i "brzo sprovedena pravda bez kajanja".
Tokom mise na Cvijeti na Trgu Svetog Petra, papa je sukob između Irana, Izraela i SAD nazvao "užasnim" i poručio da se Isus ne može koristiti za opravdavanje rata.
"Ovo je naš Bog: Isus, kralj mira, koji odbacuje rat i koga niko ne može koristiti da ga opravda", rekao je pred desetinama hiljada vernika.
Dodao je i biblijski citat iz Knjige proroka Isaije: "I kad množite molitve, ne slušam; ruke su vam pune krvi".Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia
Trampov napad i papin odgovor
Početkom nedjelje, Tramp je ponovo napao papu na društvenim mrežama, nazvavši ga "slabim po pitanju kriminala i lošim za spoljnu politiku", dok je sebe prikazao kao figuru nalik Isusu.
Kasnije je odbio da se izvini, iako je obrisao AI-generisanu sliku.
Na pitanje o tim komentarima po dolasku u Alžir, papa je rekao da "nema strah" od američke administracije i da će nastaviti da govori protiv rata.
(BBC/Mondo)